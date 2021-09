IGOR BEČIĆ: Ovo nije zločin samo prema predsedniku Vučiću, već prema svim građanima Srbije

Narodni poslanik i predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić smatra da je sve što se dešava u poslednje vreme zločin ne samo prema predsedniku Aleksandru Vučiću, već prema celoj Srbiji.

"Sve ovo što se dešava, već jedan duži vremenski period, od slučaja prisluškivanja pa do poslednjih napada na Vučića i onoga što je Janković rekao je zločin ne samo prema predsedniku Srbije i njegovoj porodici, već je i zločin prema Srbiji i svim njenim građanima. Odbor za kontrolu službi bezbednosti daje punu i nedvosmislenu podršku Bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu unutrašnjih poslova da uhapse sve one za koje ima dovoljno dokaza da su radili protiv predsednika Vučića i pokušavali da ugroze njegov život. To je nešto oko čega nema i ne sme biti kompromisa. Srbija je pravna država I neophodna je odlučna akcija državnih organa, kojom će se vratiti poverenje građana u pravnu državu koja je do sada ćutala na sve napade koje su preživljavali Vučić i njegova porodica. Identitet ovih pojedinaca mora biti obelodanjen, oni nemaju šta da traže u našoj stranci, ali isto tako moraju da odgovaraju pred zakonom za ono što su činili", smtra Bečić.

On dodaje da "pojedinci koji su spremni zarad svojih ličnih interesa i profiterstva da podrivaju državu i ugrožavaju život predsednika, da nisu zaslužili da se i dalje ćuti o njihovom identitetu".

"Krajnje je vreme da država i nadležni državni organi preduzmu odlučne korake i do kraja razotkriju svakoga ko je umešan u ovakve radnje. Da se razumemo, potpuno je nebitno da li je reč o anonimnom pojedincu ili visoko pozicioniranom političaru iz redova Srpske napredne stranke, reakcija drzave mora biti nemilosrdna i u skladu sa zakonom. Ovakvi pojedinci, iako su članovi naše stranke, moraju da odgovaraju pred zakonom, jer to što oni čine je krivično delo za koje je propisana odgovarajuća kazna", poručuje Bečić i nastavlja:

"Da se razumemo, ovde nije reč o Aleksandru Vučiću, kao pojedincu, on je predsednik države, izabran na legitimnim izborima, glasovima velike većine građana, a predsednik države je institucija koja se štiti. Ugrožavanjem bezbednosti Predsednika, ugrožava se bezbednost Srbije. Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na čijem sam čelu, nebrojeno puta do sada dao je punu i nedvosmislenu podršku svim službama bezbednosti da preduzimaju sve neophodne korake na zaštiti ustavnog poretka i bezbednosti naših građana. Oni svoj posao odlično rade, u to smo se više puta uverili kao članovi ovog odbora. Zbog toga još jednom pozivam i ostale državne organe da ne odustaju i da u ovoj akciji ne smeju da imaju nikakvu zadršku, ni prema kome. Pojedinci nikada ne smeju biti iznad države i krajnje je vreme da ova država pokaže da ima snage da se obračuna sa svakim ko pokuša da ugrozi bezbednost i sigurnost naših građana".

Različiti centri moći decenijama, da ne kažem vekovima, pokušavaju da ostvare svoje političke i ekonomske interese preko Srbije, uvlačeći je u različite političke igre, koje su dovodile i do ratova, dodaje Bečić.

"U svim ovim okolnostima samo je Srbija stradala, dok su drugi profitirali. Onog trenutka kada su strani centri moći shvatili da Aleksandar Vučić neće igrati njihovu igru, da je njegov jedini interes prosperitet Srbije i njenih gradjana, oni su poceli oko njega da pletu klupko zavere i intrige, pokušavajući da ukaljaju njegov ugled i kao političara i kao čoveka. Preko svojih pijuna, od kojih su neki iz kriminalnog miljea a drugi visoko pozicionirani politicari, pokušali su do sada više puta da Vučića dovedu u situaciju da odustane od svojih političkih ideja i stavova. On je veoma uspešno odoleo svim pritiscima, čak I kada su udarali na njegovu decu i brata i roditelje. On svoj politički kurs neće menjati, u to sam potpuno siguran, i upravo zbog te njegove odlučnosti i nepokolebljivosti, njegov život jeste u opasnosti. Zbog toga očekujem zaista vrlo konkretnu i brzu akciju državnih organa", zaključuje Igor Bečić.

(Kurir.rs)