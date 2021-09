MLADA NADA SNS O UVOĐENJU NOVČANE KAZNE U SKUPŠTINI SRBIJE: Nisam sigurna da opoziciji ide u prilog ovakav dokument

Narodna poslanica Nevena Đurić gostovala je u Jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorila o novčanim kaznama koje očekuju članove Skupštine Srbije za nedolično ponašanje.

- Mi smo prvobitnu verzuju usvojili prošle godine, mi pored svega što na obavezuje kao narodne poslanike imamo još jednu obavezu, kojoj je cilj da podigne političku kulturu, što je jedan o glavnih ciljeva kodeksa - navela je Nevena, poslanica SNS.

- Struktura parlamenta je sada malo specifična, nisam sigurna da opoziciji ide u proilog ovakav kodeks. Da im ide u prilog, verovatno bi ranije bio usvojen. Suština je da nastupamo kao pristojni ljudi i da razgovaramo. Potpuno je normalno da mi imamo različite poglede na stvari, ali nikako ne smemo da gledamo jedni na druge kao na političke neprijatelje - navela je Nevena.

Dr Simona Žikić navela je da svađe koje se događaju u Skupštini nije ništa novo, već je to jedno ponašanje koje manir u celom svetu.

- Nismo mi jedini koji se ovako ponašamo u parlamentu, kada pogledamo strane debate, vidimo da je situacija potpuno ista. Jedino možda Britanci imaju malo oštrije zakone - navela je dr Simona.

- Ukoliko neko posumnja da postoji određena indicija da je došlo do povrede kodeksa, pa se dalje raspravlja o tome da li zaista jeste došlo povrede, nakon čega sledi opomena ili javna opomena. Ranije je bila samo opomena i javna opomena, a sada imamo te novčane kazne

- Nije tu sada suština u kazni. Suština je u tome da imate jedan specifičan saziv parlamenta, imate sada nas, koji smo većina, imate samostalnog poslanika, imate još kjednu poslaničku grupu. Ali je taj kodeks nešto što bi trebalo da funkcioniše i ubuduće - navela je Nevena.

- Mislim da su dve stvari važne, mi živimo u rijaliti svetu i taj jedan način govora je očekivano prešao i u politiku. Mene više brine to što je novac taj što nas tera da se ponašamo na određeni način, a to nije neka naša ideologija. Zašto je tako, to je pitanje liberalne ideoologije da je novac merilo toga da li si nešto dobro uradio ili nisi - navela je dr Simona, koja je navela da podržava donošenje ovakvog zakona.

Da li se na ovakav način ugrožava sloboda govora, Simona kaže da je to postalo problematično pitanje.

- To je kao sada sa ovim vakcinama i maskama sada. Svako može da kaže šta hoće, samo je bitno na koji način. To je isto kao sa vaspitanjem deteta. Vi možete da vičete na dete, a možete i da mu nešto lepo objasnite - kaže Simona.

