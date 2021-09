EKSKLUZIVNO! PREDSEDNIK ZA KURIR TELEVIZIJU: Milanović se iznenadio snažnom napretku Srbije, onda je Vučić postao zlikovac!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ekskluzivno za Kurir televiziju govori o ključnim porukama koje je spremio za učesnike Četvrtog demografskog samita u Budimpešti, o trenutnoj krizi na Kosovu i Metohiji, promenama u SNS, odnosima u regionu i drugim aktuelnim temama...

Vučić je rekao da će na Samitu u Budimpešti govoriti o natalitetu u Srbiji i naglasio da Srbija mora da napravi veći skok.

VUČIĆ IZNENADIO PRED INTERVJU ZA KURIR TELEVIZIJU: Konobar se pojavio pred početak razgovora, evo šta je PREDSEDNIK PORUČIO!

"Beograd raste zahvaljujući migracijama ali su nam sela pusta, kako god da okrenete imamo mnogo problema po tom pitanju", rekao je Vučić i istakao da se pomak vidi u najsiromašnijim opštinama a da je najgora situacija u Beogradu.

"Moramo da pomognempo i onima koji ne mogu da imaju decu", rekao je Vučić.

Govoreći o situaciji na severu Kosova i Metohije, predsednik Vučić je rekao da sa Lajčakom i Boreljom uvek razgovara ali da nije suština u tome da li ćemo da reagujemo loše nego da rešimo problem.

"Šta je to Srbija uradila, o čemu da razgovaramo? Oni su opet pomerili granicu i idu politikom svršenog čina... Nemojte da gubite vreme, ne postoji ta sila koja će da me natera na to. Pre toga morate da isporučite Zajednicu srpskih opština", rekao je Vučić.

On je upitao Prištinu što hapsi Srbe, gde je tu pravo, gde je tu pravda.

Predsednik je rekao da rekao da Kvinta ne zna šta da predloži, jer je ono što su ponudili odbio. On je rekao da Priština na silu može da skida tablice, ali da za to neće dobiti pristanak Srbije.

"ROSU jedinice su maltretirale ljude, a mi smo bili fini", rekao je Vučić.

"Šta vam je to Srbija zgrešila, upitao je predsednik Srbije i naglassio da Srbija ne radi ništa što nije u skladu sa Briselskim sporazumom. Šta se to dogodilo na Kosovu a da je EU osudila, šta god da se dogodi, mi smo krivi", rekao je Vučić, ističući da Srbija želi da vodi mirnu politiku.

"Srbiji je dovoljno da raste ekonomski, ali kako to da svi imaju pravo na samoopredeljenje samo Srbi ne, kad to kažem u EU nastaje pakao", rekaoje Vučić i rekaoda u EU ne postoje principi.

Predsednik je ponovio da je spreman da ide na razgovore u Brisel ali da nije optimista i podsetio da se Birisleski sporazum ne ispunjava.

Predsednik je rekao da SAD misli isto što i Evropljani ali su sada bili korektinji.

Govoreći o napadu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, Vučić je upitao što to Milanović kaže u petoj godini njegovog mandata.

"Zato što se iznenadio snažnom napretku Srbije, onda je Vučić postao zlikovac", rekao je Vučić.

"Zašto danas 122 teksta u hrvatskoj štampi, zabrinuti su jer nema više njihove pune dominacije na Balkanu, kao što je bilo za vreme nekih drugih predsednika Srbije. Ja njima ne želim da uvredom utvraćam na uvrede", rekao je Vučić.

"Srbija više nije džak za udaranje, ne mogu da računaju na sigurnu mrežu kriminala, i ja sam zadovoljan zbog toga", rekao je Vučić.

PREDSEDNIK VUČIĆ EKSKLUZIVNO IZ BUDIMPEŠTE ZA KURIR TELEVIZIJU: Ne postoji ta sila koja će da me natera da prihvatim politiku svršenog čina Prištine!

Predsednik se osvrnuo i na napade na njegovu porodicu.

U Hrvatskoj je naime u medijima govoreno i da je on svom sinu dao im Vukan, po sinu Stefana Nemanje, jer to pokazuje da želi da osnuje novu dinastiju.

- I Danilo i Vukan će sa ponosom da nose svoja imena, neće ih menjati, rekao je Vučić.

Predsednik je govoreći o Srpskoj naprednoj stranci rekao da će biti značajne promene, da će 50 odsto članova Glavnog odbora biti novi ljudi.

"SNS nikada ne sme da se pretvori u stranke koje su iznikle iz Demokratske stranke" , rekao je Vučić.

On je rekao i da će na visokom nivou u stranici i u Predsedništvu, biti promena, da će 40-50 odsto članova biti zamenjeno.

"Morate da imate novu energiju i snagu", rekao je Vućić.

Vučić je rekao da su članicu SNS Nevenu Đurić u tv emisiji napali jer je pokazala energiju i strast, pokazala da živi politiku, jer ih je nazivala diletantima.

"Pokazala je takvu energiju i podsetila me na vreme kada sam ja bio mlad pre 25 godina, ali je pametnija i bolja od mene", rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše kolumnu Vladimira Đukanovića u Kuriru, Vučić je rekao da Đukanović ima dečačku energiju, da je pošten i častan čovek.