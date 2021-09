VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Ili-ili, predsedniče!

Čuli smo Sašu Jankovića i, plašim se, olako smo prešli preko onoga što je izjavio. Kao da je sasvim normalno to što su neke strane diplomate imale na umu Vučićevu smrt. Da li su oni planirali da je izazovu ili su to očekivali na osnovu neke medicinske dokumentacije, tek Saša Janković nam je saopštio da su oni imali u vidu da će Vučiću otkazati srce.

Da li to neko od naših lekara, posebno onih koji su zaduženi za zdravlje Aleksandra Vučića, radi za neke strane službe i istima dostavljaju podatke iz njegove medicinske dokumentacije? S druge strane, ukoliko takvi nagoveštaji stranih diplomata Jankoviću nisu došli kao plod uvida u medicinsku dokumentaciju predsednika Vučića, onda nam ostaje da zaista sumnjamo da su određene strane službe planirale da izazovu smrt. Na koji način, e to bi možda mogla određena istraga da utvrdi. Posle skandalozne izjave Saše Jankovića tužilac je morao da ga pozove da tvrdnje dodatno pojasni.

Ipak, ono što je najviše zaparalo uši onom ko je slušao, a potom i oči onom ko je čitao Jankovićevu izjavu, sasvim sigurno je deo o tome kako su ga dotične diplomate savetovale da se najpre približi Vučiću, a potom i da pronađe one u SNS sa kim bi mogao da sarađuje posle Vučićeve smrti. Da uprostimo običnom čoveku - strane diplomate su imale svoje favorite u redovima SNS, koje su spremale, a verovatno na njih još uvek u nekom obliku računaju. Ne bih da sebe veličam, ali kada sam o takvima pre mnogo godina govorio, mnogi su me smatrali ludim, egzibicionistom, čovekom željnim pažnje... Nisam nimalo srećan što se ispostavilo da sam bio u pravu.

Takođe, još manje sam srećan što se sve ono što sam još pre pet godina polako počeo da ukazujem vezano za određene kriminalce povezane sa našim visokim funkcionerima, koji su od njih pravili sopstvenu paralelnu vojsku, a sa stranim službama očigledno i paralelni sistem, ispostavilo kao tačno, posebno u segmentu da su to radili kako bi zagorčali život porodici Aleksandra Vučića. Nisam srećan, jer to je sramota za stranku kojoj pripadam. Zbog tih bitangi crvene svi čestiti i časni članovi SNS. Zbog njih smo danas medijski ocrnjeni, zbog njih porodica Aleksandra Vučića i on sam preživljavaju najodvratniji medijski linč. Oni su nas nameštali po medijima, oni su ti koji su zajedno sa svojim pomagačima iz inostranstva medijski nameštali i izmišljali afere predsedniku, njegovoj porodici i svima nama, zbog njih me je danas stid da uđem u stranku.

Zato, posle ove Jankovićeva izjave, otvoreno saopštavam predsedniku stranke da je došlo vreme za ili-ili. Ili će takvi da lete, pa i da budu pohapšeni, ili, predsedniče, da se rastajemo. Danas imamo potvrdu da su pojedine strane diplomate računale da ćete da umrete i da su imale svoje favorite, sa kojima su očigledno radili.

Za mene je to izdaja i tako su me roditelji i preci vaspitali. Sramno je biti saradnik strane službe. Čast je pomoći našoj službi da bi se otadžbina zaštitila. Sa izdajnicima ne mogu da sedim u istoj prostoriji i da sa njima idem u kampanju kao da se ništa nije dogodilo. Jednostavno, to ne ide. . Sa tim ljudima ne želim isti vazduh da dišem. Oni su za zatvor. Otuda, predsedniče, još jednom, ili će to da se raščisti, u čemu imate apsolutnu podršku čitave stranke, ili da se rastajemo.

Obraz ne dozvoljava da se postupi drugačije!