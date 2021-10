DAČIĆ SPUSTIO SEVERINU: Tako se ponaša samo neko ko dolazi iz MALOG NARODA! Napad na Srbiju ima veze sa njenim bivšim muževima?

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić i umetnica Olivera Katarina oštro su osudili pokušaj hrvatske pevačice Severine Vučković da optuži srpski narod i žigoše ga kao genocidan!

Severina je optužila Srbe da su genocidan narod, a odbila je i da sarađuje sa ljudima koji ne priznaju navodni genocid u Srebrenici

Umetnica Olivera Katarina, koja je na političkoj osnovi doživljavala razne neprijatnosti u regionu, ali i u Srbiji, naglasila je da bi Severini zabranila da nastupa kod nas.

- Mi treba da se vratimo sebi i da držimo do sebe i da ne dopuštamo da nas neko poremeti. Treba da budemo ponosni na sebe i da držimo do sebe. Srbi su uvek krivi i uvek su trn u oku. Ja ne znam da su Srpkinje tako na jedan primitivan način govorile o Hrvatskoj - rekla je Olivera Katarina u jutarnjem programu Kuriri televizije.

foto: Kurir televizija

Dačić je naglasio da je ovakvo ponašanje sindrom malog naroda.

- Mi ne reagujemo ni na kakav način na ove prozivke. Mi smo jedan kulturni prostor. Imamo neku situaciju da se oni nas neprestano odriču. To je taj sindrom malih naroda, a velike mržnje. Znate, nekada u neka normalna vremena, uopšte ne bi bilo problema šta Severina kaže, ali je problem što će posle te svoje izjave doći ovde da zarađuje novac. Ali nije jedina! Ima raznih aktera koji ispaljuju otrovne strele prema Srbiji i ponašaju se kao da je to normalno - kaže lider socijalista.

foto: Kurir televizija

Dačić je naglasio i da Srbi nemaju adekvatnu reakciju na ovakvo ponašanje.

- Nema neke adekvatne reakcije sa naše strane, naprotiv, mnogi govore kao da su u pravu. Ali imate i naše glumice i umetnike koji kad odu tamo opet napadaju Srbiju. Znači napadi idu i sa ovih i sa onih strana - naglasio je Dačić koji je dodao da nije isključeno da napad Severine na Srbiju ima neke veze sa njenim bivšim muževima.

foto: Kurir televizija

Olivera Katarina svojevremeno je bila otrovana u Hrvatskoj.

- Narod me je lepo primao tamo, ali zvaničnici sa televizije me nisu primali lepo. Otrovali su me tamo jednom prilikom. Ne pamtim da je ovde iko otrovan. Do koske sam bila odana svom narodu i državi. Da ne budem lična da imam nešto protiv nje lično, moraju nekako se sankcionisati, ja Severini ne bih dozvolila da nastupa u Srbiji - rekla je umetnica.

Dačić je dodao da je najvažnije osvestiti građane da ti koji loše pričaju o nama upravo u Srbiji najviše zarađuju!

- Mi sebi dozvoljavamo da mnogo važni ljudi sa naših prostora, koji su mnogo učinili za naš narod, budu zaboravljeni. Nezamislivo je da u nekoj velikoj zemlji mi ne poštujemo ništa! To je pitanje našeg mentaliteta. I Arčibald Rajs je pozvao Srbe da se dozovu pameti - zaključio je predsednik parlamenta.

Kurir.rs

