ĐILAS, JEREMIĆ I LUTOVAC NA JEDNOJ LISTI ZA IZBORE: Još da se dogovore o raspodeli mandata

odluka do kraja oktobra

Lideri SSP, DS i NS postigli su dogovor o zajedničkoj listi na narednim izborima, koji su najavljeni za 3. april naredne godine. Prema nezvaničnim saznanjima, ostalo je da svaka od tih partija na sednicama svojih stranačkih organa i izglasa ovakvu odluku do kraja oktobra.

Takođe, Dragan Ðilas, Vuk Jeremić i Zoran Lutovac tek treba da se dogovore i o podeli mandata ukoliko bi ušli u parlament.

Pokret Dosta je bilo pozdravio je juče načelni dogovor SSP, NS i DS o zajedničkoj listi za predstojeće izbore.

- Pozdravljamo i činjenicu da su očigledno shvatili koliko je katastrofalna bila greška pasivnog bojkota, iako to još uvek niko nije spreman javno da prizna - navodi se u saopštenju DJB. Iz tog pokreta su ocenili da jedna lista i jedan kandidat cele opozicije „nije dobra strategija da bi došlo do promene vlasti“ i dodali da će DJB-Suverenisti imati svoju listu i svog predsedničkog kandidata.

Lider Dveri Boško Obradović rekao je da ne može da razume ideju Dragana Ðilasa da se pravi jedinstvena kolona opozicije bez Dveri, jer je to obnova DS.

- Ako žele kolonu bivšeg režima, to je druga stvar, ali to tako treba da se nazove: oni koji su bili bivša vlast grupišu se u jednu kolonu, jer smatraju da je to što su uradili dok su bili vlast bilo dobro. Ja sam, naravno, potpuno drugačijeg mišljenja - rekao je Obradović.

Pokret Ne davimo Beograd, kako je rekao njihov predstavnik Dobrica Veselinović, odluku o izlasku na izbore će doneti do 20. oktobra, kada se održava njihova četvrta redovna skupština.

E. K.