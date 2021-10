BARABO JEDNA, NEMOJ DA MI ZAVITLAVAŠ ŽENU: Milomir Marić otkrio kako je ušao u sukob sa Slobodanom Miloševićem i Mirom Marković

Dok je bio glavni i odgovorni urednik lista "Duga" tokom devedesetih godina, Milomir Marić je bio meta ozbiljnih pretnji, čak i iz samog državnog vrha.

Dok je Marić obavljao funkciju urednika, Mirijana Marković je pisala kolumne u ovom, tada veoma prestižnom listu. Zbog jedne neslane šale, Marić je došao u konflikt sa tadašnjim predsednikom SRJ Slobodanom Miloševićem.

"Prvi put sam se čuo sa Slobodanom Miloševićem zato što smo stavili neki naslov koji se Miri nije dopao. Pozvao me je i rekao: 'Barabo jedna, nemoj da mi zavitlavaš ženu. Celu noć je plakala, zovi je da je smiriš", otkrio je Marić u jednom od ranijih intervjua.

Marić je rekao da je nazvao suprugu tadašnjeg predsednika, ali i da je od prijatelja dobio savet da ne ulazi u problem sa porodicom Milošević jer u suprotnom može imati ozbiljne poteškoće.

"Nazovem ja Miru i lepo joj objasnim: 'Vi imate književne ambicije, a vrhunac literature je samoironija. Nismo hteli da vas povredimo. Ako hoćete, ubuduće sami pišite naslov za kolumnu i pošaljite neku lepu sliku'. Prijatelji su me upozoravali da se ne zezam s njima, da je to brod ludaka i da mogu da izgubim glavu. Srećom, izgubio sam samo posao", ispričao je Marić i dodao da to nije bio jedini problem sa Slobom i Mirom.

"Moj najbolji drug je rekao Miri i Slobi da sam mu naredio da ode u Tolstojevu 33 i likvidira ih, te da ćemo mi Srbi da ga slavimo kao Gavrila Principa. Mira me je pitala da li je to istina, objasnio sam joj da sam se samo šalio. Rekla mi je: 'Nije vam ukusna šala', a ja sam joj na to odgovorio: 'Nikom nije ukusna kad se na njega odnosi'. E, tada su krenuli moji problemi", rekao je Marić.

Kako su preteće poruke koje su mu stizale bile sve učestalije, Marić je morao da napusti Srbiju i tek nakon pada Miloševića se vratio. Takođe, svojevremeno je dobijao i pretnje od Željka Ražnatovića Arkana, koji ga je ljubazno zvao telefonom s vremena na vreme da mu kaže koliko mu je još života ostalo.

(Kurir.rs/Republika)