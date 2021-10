MOJ DANILO NEMA NIKAKAV LEKSUS: Predsednik o novim napadima na sina! Vesić nas je na fakultetu stalno terao da idemo na proteste

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarajući na pitanja novinara posle primopredaje novog Štadlerovog voza rekao i da njegov stariji sin Danilo nema nikakav leksus niti je u Požegu stigao leksusom nego škodom jer je štićeno lice mada služba ima leksuse.

- Sav njegov greh je što nije ništa loše uradio pa moraju nešto da mu izmisle... Nema ni apartmane u Londonu od tri miliona evra niti 50 kafića u Beogradu nego radi u jednom od njih, u jednoj vinoteci... - rekao je Vučić odbacivši tvrdnje da njegov stariji sin poseduje skupoceni automobil kojim je navodno došao u Požegu na fudbalsku utakmicu.

Predsednik se osvrnuo i na prozivke iz Hrvatske te tačno nabrojao koliko je puta kao dete bio na moru u Hrvatskoj i podsetio da su mu dedu ubile ustaše i spalile sve kuće Vučića a da su hrvatski mediji objavljivali svašta poput gluposti da mu je deda ubijen u kafani a ne da su ga ubile ustaše.

1 / 4 Foto: Printscreen/Pink TV

Dodao je i da u Hrvatskoj stalno plasiraju priču da je on u radikalima bio od početka a da to nije tačno i da je u to ušao tek krajem 1993.

Vučić je izjavio da od izbijanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji pa do kraja 1994. godine, nijednom nije bio na teritoriji "avnojevske Hrvatske". Reagujući na tvrdnje navodnih svedoka, objavljene u hrvatskim medijima, da je 1991. u Petrinji "pretio" lokalnim Hrvatima i "mučio" ih, Vučić je kazao da nikad nije bio u tom gradu.

"Kao dečak sam išao u Hrvatsku na letovanje, išao sam bezbroj puta na utakmice kada su me i privodili ali od izbijanja sukoba nisam bio nijednom na teritoriji avnojevske Hrvatske sve do kraja 1994. kada sam kao funkcioner Srpske radikalne stranke bio u kampanji po Republici Srpskoj Krajini ili Hrvatskoj, kako ko na to gleda", kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Rekao je da je nije imao veze sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji jer je tek u drugoj polovini 1993. postao funkcioner SRS.

"Sve je to nevažno, naučio sam na njihove budalaštine. Njima posebno ne odgovaram, njima odgovara neki zlikovac a ne neko kom su ubili dedu", kazao je predsednik Srbije i dodao da će detaljnije o napadima iz Hrvatske govoriti sutra na jednoj televiziji.

- Vesiću, mi smo tad studirali... Vesić nas je na fakultetu stalno terao da idemo na neke proteste, bio je istaknuti Đinđićev aktivista... Ali ja sam se tome odupreo i meni je fakultet služio za učenje - dodao je Vučić.

