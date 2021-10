BAHATO: Zorana Mihajlović plaća 3,6 miliona agenciji samo da joj rezerviše hotele i avio-karte!

Iako joj je ostalo svega šest meseci do kraja mandata, Mihajlovićeva je pred Novu godinu rešila, izgleda, da obilazi svet. I to ne bi bilo sporno da građani ne moraju posrednika da plaćaju čak nešto više od 30.000 evra

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rešila je da pred kraj mandata odreši kesu i izdvojila je 3,6 miliona dinara samo za uslugu agencije koja će u ime tog ministarstva rezervisati avio-karte i hotelski smeštaj!

Iako je do predstojećih izbora, a samim tim najverovatnije i do kraja njenog mandata ministra rudarstva i energetike ostalo šest meseci, ministarku to očito nije sprečilo da troši novac tog ministarstva. I to, ni manje ni više, nego na putovanja, odnosno na uslugu rezervacija putovanja. Tako je ministarstvo objavilo javni poziv za tu nabavku 1. oktobra, a već 12. oktobra zaključen je ugovor sa agencijom Neneks trejd. Ukupna vrednost ugovora iznosi tačno 3.666.666 dinara, a odnosi se konkretno na uslugu rezervacije i izdavanje avio-karata i rezervaciju hotelskog smeštaja.

Pritom, to je već drugi put ove godine da ministarstvo plaća ovakvu vrstu usluge. Za rezervacije hotelskog smeštaja i avio-karata Zorana je novcem ministarstva već platila 1,5 miliona dinara u martu, nakon što je poziv za tu uslugu bio raspisan 20. februara.

Ekonomista Mlađen Kovačević kaže za Kurir da je ovaj potez ministarstva potpuno iracionalan.

- Meni to deluje neverovatno i zapanjujuće je da plaćaju takve narudžbine u uslovima kada to ne deluje nimalo racionalno. Pogotovo imajući u vidu i našu deviznu situaciju, ovo zaista deluje vrlo sumnjivo i rekao bih čak i nemoralno s neke logičke tačke gledišta. Možda sam malo prestrog, ali zaista deluje neverovatno - kaže Kovačević. I beogradski advokat Ivan Ninić smatra da je plaćanje ovakve usluge bespotrebno trošenje novca ministarstva.

- Nabavka tih vrsta usluga je već postala uobičajena praksa, a s druge strane se stalno govori o tome kako je državni aparat glomazan i kako ima prekobrojnih. Nije jasno šta zaista rade svi ti ljudi u ministarstvu i zašto ministarka nije efikasnije organizovala rad svojih službi tako da joj za krajnje jednostavne poslove ne bi bili neophodni ljudi sa strane ili privatne agencije. Na taj način bi stvorila uštede u budžetu - jasan je Ninić.

Istini za volju, nije Mihajlovićeva jedina članica Vlade koja plaća agenciju koja će joj rezervisati hotele i avio-karte, a o čemu je Kurir pisao. Ipak, niko od njenih kolega, bar zasad, nije na taj način rasipao novac građana pred kraj mandata.

Zorana Mihajlović Ne vidim ništa sporno Ministarka Zorana Mihajlović poručila je za Kurir da ne vidi apsolutno ništa sporno u ovakvom trošenju novca ministarstva. - To je deo posla ministarstva i mene. Ako neko misli da je to neki provod i šta god, grdno se vara. Takođe, sve puteve su odobrili Vlada Srbije i Ministarstvo finansija - rekla je Mihajlovićeva.

