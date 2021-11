GRENEL PORUČIO S MERDARA: Frustrirani smo, ne poštuje se Vašingtonski sporazum (VIDEO)

MERDARE - Ričard Grenel se danas na kraju razgovora s medijima na Merdaru dotakao i pisma upućenog predsedniku Bajdenu koje je potpisalo sedam kongresmena, istakavši da oni ne poznaju region i nisu u pravu.

Kako Grenel ističe, ti kongresmeni ne znaju šta se ovde dešava i "samo pričaju iz Vašingtona", javlja Kosovo online.

"Videli smo tu osobu iz Srbije koja daje divlje optužbe o meni, govori da dobijam neverovatnu sumu novca od Vlade Srbije što očigledno nije istina i potpuno je lažna vest. Mislim da mediji ne treba da izveštavaju o tome, to su glasine. Kada gledate činjenice, mediji imaju obavezu da izveštavaju o činjenicama, a ne o nekom liku koji priča i optužuje, to je ludo i divlje. Ali reći ću ovo kongresmenima, ta osoba je rekla taj nečuven komentar u Srbiji. Meni se čini da ima slobode medija da kažete šta god želite, jer imate tog momka koji daje lažne vesti i ima svo pravo da kaže, iako je skroz pogrešno, a ja to mogu da demantujem i svako ko zna činenice može da demantuje, ali to je sloboda govora, sloboda medija i puno medija iz Srbije je to prenelo iako je neverovatno pogrešno. Reći ću da je dobro imati slobodu, ali sa slobodom dolazi odgovornost", rekao je Grenel.

Nekadašnji ambasador se dotakao i pitanja gasovoda, jer kako je naveo, želi da priča o ekonomiji, a ne politici.

"Na Kosovu postoji velika potreba da se otarasi kompanija uglja. To je prljavo, nezdravo i videli smo od trenutne vlade odbijanje novca koji su Amerikanci hteli da ulože u gas. Gas je jeftiniji od uglja i to bi bila jeftinija energija za građane Kosova i mnogo zdravija. I kada je trenutna vlada odbila novac da izgradi gasovod, to nije dobro za ljude Kosova i želim da to bude jasnije sa američke strane. Mislim da je Ambasada SAD trebalo da bude mnogo jasnija po ovom pitanju, propustila je priliku da podrži čistiju, obnovljivu energiju".

Specijalni sud je politički

"Govorio sam sa bivšim predsednikom Tačijem i mislim, moramo da imamo sudski sistem koji radi svoj posao, ali mora da bude mnogo brži. Sramota što je trebalo 20 godina da se dođe do ove tačke. Sud je veoma politički, videli su da idemo ka dogovoru i Evropljani moraju nešto da urade u vezi toga, jer kada politizujete sudske procese morate da budete veoma oprezni jer kada neko drugi dođe na vlast pravite užasan sistem gde politika ulazi u sistem", naveo je Grenel, koji na kraju nije želeo da otkrije s kim se sve susreo na Kosovu.

Kurir.rs/Kosovoonline