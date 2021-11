MINISTAR STEFANOVIĆ: Ne mogu oni Vučiću, pre svega, da oproste činjenicu da je Srbija danas uspešnija od Hrvatske

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojše Stefanovića reagovao je na intervju bivše premijerke Hrvatske Jadranke Kosor jednom beogradskom listu. „Iako je dnevni list 'Danas' objavio intervju Jadranke Kosor potpisujući je kao bivšu premijerku Republike Hrvatske, sasvim je jasno da ona govori ono što misle predstavnici vlasti u Hrvatskoj, ne samo o Aleksandru Vučiću kao predsedniku Srbije već i o Srbiji u celini. Kosor jasno ogoljava suštinu politike Hrvatske prema Srbiji, koja podrazumeva da je, baš kako to ona sama i kaže, Srbija Hrvatskoj bila dobra samo onda kada je bila slaba, kada je dolazila da se izvinjava i za sve za šta nije odgovorna i kriva i kada je bila neuporedivo ekonomski, politički, pa i vojnički, slabija od Hrvatske", poručuje Stefanović.

On dodaje da je sasvim jasno zašto im je takva Srbija odgovarala.

"Zato što nije mogla da privuče investitore i da se takmiči sa Hrvatskom i još manje da je sustiže i pobeđuje onako kako to može danas. Srbija koja je danas šampion u ovom delu Evrope i po privlačenju investicija, privrednom rastu, vakcinaciji, izgradnji bolnica i putne infrastrukture i razvoja, Srbija čiji je predsednik čovek koga u svetu priznaju kao regionalnog lidera, jer se ne zalaže samo deklarativno za regionalnu saradnju već je u realnosti sprovodi, i Srbija čiji politički ugled, pod vođstvom Vučića, u međunarodnoj zajednici iz godine u godinu ravnomerno, kontinuirano i uporno raste, nije po meri Hrvatske, niti će ikada biti. Takvi 'dobronamerni' je više ne hvale i ne tapšu po ramenu, ali je zato dobra sopstvenom narodu", dodaje Stefanović i nastavlja:

"I kada smo kod sopstvenog naroda, podsetio bih da je Hrvatska zemlja koja i danas na svaki mogući način pokušava da pobegne od svojih ustaških zločina, a kojima se neretko i ponosi i veliča ih. Govorimo o zemlji, koja je jedina u Evropi imala posebne koncentracione logore za decu u Drugom svetskom ratu. Nije ih imala čak ni nacistička Nemačka, čiji je Hrvatska vazal bila. Govorimo, takođe, o zemlji koja je u 'Oluji' proterala više od 250 hiljada Srba, sopstvenih državljana, sa vekovnih ognjišta, jer joj se nisu uklapali u etnički čistu sliku Hrvatske. Zemlji koja svakako nikada nije imala rukovodstvo spremno da se suoči sa sopstvenim zločinima. Takva danas drži lekcije Srbiji".

Stefanović kaže da "ne mogu oni, pre svega, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da oproste činjenicu da je Srbija danas uspešnija od Hrvatske".

"I nemam nikakve iluzije da se radi o pitanjima Evropske unije i nekakvim lekcijama iz demokratije ili bilo čemu sličnom. Radi se o najobičnijoj zavisti, zato što Srbija danas može više nego Hrvatska. I očigledno je da to kroz usta Jadranke Kosor i sličnih govori hrvatski establišment, onda kada neće to da izgovore sami. Takođe, ne čudi ni što su ovakve vrste otrovnih strelica odapete baš sada, kada Srbija nastavlja da jača i ekonomski napreduje, ali ne čudi ni što su objavljene u Đilasovom listu. Pošto Đilas i ostali iz opozicije ne smeju da sami napadnu Vučića i svoj narod u temama koje pominje Kosor, jer znaju da im na to srpski narod neće gledati blagonaklono, drago im je da vide da to izgovaraju njihovi prijatelji iz regiona. Pogotovo što već godinama ne nude građanima naše zemlje bilo kakav program ili plan koji bi garantovao bolji život. I sve je to u zbiru samo prosta, ogoljena mržnja".

Na kraju, Stefanović zaključuje: "Za razliku od njih, Aleksandar Vučić je državnik, koji će nastaviti sa politikom izgradnje boljeg života za građane Srbije i zemlje koja ume da brani svoje dostojanstvo i interese svog naroda, ali i da sarađuje i raduje se napretku svih komšija u regionu".

(Kurir.rs)