KAD EKOLOZI BIJU Pevaju "Give Peace a Chance", a onda "izbijaju štake"

U Srbiji se istorija ne ponavlja kao farsa, ona kod nas tako i počinje!

Prvi put nam se, recimo, dešavaju ekološki protesti, i šta imamo: u subotu blokada „cele Srbije“, u nedelju se u Utisku nedelje organizatori pre licem javnosti posvađaju. Hoćemo li sledeće subote imati „ekološki ustanak“ protiv „ekološkog ustanka“?

Stvar nije za zajebavanje, jer su ekolozi pokazali da i te kako umeju da biju druge ekologe! Valjda, puni snage od čistog vazduha...

Ko ne veruje, neka pita Ivana Jularića, mladića iz Temerina koji je došao u Novi Sad na protest, i tu dobio batine od svojih saboraca okupljenih oko iste ideje: vedro nebo, ptice (dobro uhranjene i lepo raspoložene) cvrkuću, oni na vlasti... Vode državu i javna preduzeća a u pauzi za topli obrok lekari, mašinovođe, menadžeri, državni sekretari (mešani, malo sa Ćutine, malo sa Savine liste), izlaze u zelene parkove i pevaju. A onda...

Ima legendarna scena u filmu „Lepa sela lepo gore“: profiter peva „All we are saying is give peace a chance“... a kad naiđe invalid iz rata, izbije mu štaku!

Taj nivo licemerja dostignut je prošle nedelje kad se Ivan Jularić, u najboljoj nameri u subotu zaputio na novosadski Most slobode, da ga u ime gorepomenute i sličnih ideja blokira. (Zanimljivo da se niko od ovih „ustaničkih vođa“ nije setio da predloži rušenje mostova i autoputeva. Jednom završiš i gotovo, a ne svake subote Jovo nanovo... ali ovo nipošto ne predlaemo, pitamo za druga!) Elem, Temerinac je došao na most, pogledao, kao i ostali malo levo-desno kakvih riba ima, kao i ostali tu i tamo lupio šakom o neku haubu auta zaglavljenog u gužvi i opsovao majku vozaču, malo izvikivao parole, a onda... Onda je neko rekao da je Ivan Juralić provokator i ustanici su ustali, njih deset, ili dvadeset, i prebili ga!

Dobro piše, prepisali smo sa N1: „Ivan Jularić, mladić iz Temerina kog su juče na protestu u Novom Sadu pretukli demonstranti misleći da je reč o provokatoru...“

I sa sajta 021.rs: „Ivan Jularić, mladić iz Temerina koji je učestvovao na jučerašnjim protestima, a kog su pretukli demonstranti misleći da je reč o provokatoru...“

„U sledećem momentu me napadaju. Mislio sam da su SNS batinaši. Neki momak je legao preko mene da me zaštiti i tek kasnije sam shvatio da su to moji ljudi", objašnjava Julariić za 021.rs.

Tu zajebancija prestaje.

Grupa je tukla pojedinca jer su mislili da ima stav različit od njihovog o ekologiji!

Šta bi mu uradili da je vikao „Živeo Rio Tinto!“, „Živeo litijum!“? Taj se, izgleda, ne bi naživeo! Zbog litijuma!!!

Ivan Jularić je u policiji „odbio da bilo koga tereti, krivično ili prekršajno“ i izjavio da nikoga na pokazanim snimcima incidenta ne prepoznaje.

Kao da je, sačuvaj Bože, učestvovao u kriminalnom obračunu!

Rekosmo, ovo više nije za šalu. Nasilje, s koje god strane da dolazi, nespojivo je sa građanskim protestima.

Samo, pre borbe za čist vazduh i čistu vodu, izborimo se za čist razum.

Pre nego što se vidimo u čitulji!

Kurir.rs