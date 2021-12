(UŽIVO) ŽESTOKA SVAĐA U STUDIJU OKO PROTESTA! Predstavnik 1 od 5 miliona napao narodnog poslanika VODITELJKA INTERVENISALA

Postavljanje dva dodatna zahteva koje su izneli predstavnici Zeleno-levog bloka o hitnom donošenju zakona kojim će biti izbrisan rudnik na području Jadra, kao i smenu REM-a na čelu sa Oliverom Zekić izazvao je sukob mišljenja između Save Manojlovića iz Pokreta "Kreni promeni" i Nebojše Zelenovića čija je Otvorena građanska platforma AKCIJA, kao deo zeleno-levog bloka, te nove zahteve i predložila.

Manojlović smatra da bi novi zahtevi razvodnili postojeće proteste, dok nasuprot tome Zelenović smatra da iz ove situacije treba izvući maksimum i savladati “Rio Tinto”.

Šta je cilj ekoloških protesta? Koji su zahtevi protesta? Do kada će trajati blokade saobraćajnica?

Na sva ova pitanja, odgovor su nam dali narodni poslanik SPS Đorđe Milićević, politički analitičar Bogdan Stojanović i Martin Bežinarević, predstavnik pokreta “1 od 5 miliona”.

foto: Kurir

- Protesta će biti, protesti su jedini način da opozicija u ovom trenutku ima vid delovanja. Nemaju političku moć i ideju. Za njih je rezultat međustranačkog dijaloga bio da dođe do neke prelazne Vlade, da se bez izbora dođe do vlasti. Ekologija njih ne interesuje, suština je napraviti farsu i izigravati žrtve. Ja razumem jedan deo građanstva koji je podlegao onome o čemu je govorio deo opozicije, međutim postavlja se pitanje zašto mi danas govorimo o Rio Tintu i zbog čega je opozicija tek danas pokrenula to pitanje. To je krenulo 2004 godine. Predsednik Srbije je jasno pokazao da je uz građane kao što je uvek bio, otišao je i razgovarao sa građanima. Vučić je vrlo jasno rekao da će pogledati koje su obaveze Rio Tinta i vrlo jasno rekao građanima da će razgovarati sa Anom Brbabić da se izdvoji ekološki fond i da će građani odlučivati u kom smeru će ići taj novac - rekao je Milićević gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir

- Ljudi žele jednu zdravu životnu sredinu. Deluje mi da smo svedoci politizacije protesta. Protest je nastao i organizovan je od strane građana, politički deo se prilepio narodu. Ovo je neki vid građanskog bunta gde veliki broj ljudi sad ne zna zašto idu na proteste. Neki ljudi idu zbog kovid pasoša, neki zato što im nije simpatična vlast. Dakle, razni su motivi ali energija će bar što se ekologije tiče potrošiti jer se meša opozicija. Zelenović je najavio dva nova zahteva da bi njegov koalicioni partner njega demantovao. Verovatno da je Zelenović pozvao ljude da izađu na ulicu zbog smene REM-a, teško da bi neko izašao na ulicu, tako da je iskoristio ove proteste sad. Pitanje Rio Tinta sad više nije na dnevnom redu - rekao je Stanojević.

foto: Kurir

- Ljudi vrlo dobro znaju zašto su izašli na ulice. Tu su da spreče da Rio Tinto uništi Srbiju. Ja nisam izašao niti zbog Zelenovića, niti zbog bilo koje druge organizacije,već zbog sebe. Bor je kontaminirano područje, o tome se ne govori. Ono što se dešava u Boru će se preslikati na Jadar. Milićević nije bio na protestima, a trebao je da dođe da vidi svoje omladince iz stranke. Ustav i zakon su u potpunosti upokojeni kada su strane investicije u pitanju, njima se dozvoljava da rade šta god žele na našoj zemlji. Nije u pitanju samo eksploatacija, već i politika. Kinezima smo Bor i Majdanpek poklonjeni, ovo što se trenutno dešava je u potpunosti kršenje ljudskih prava - kaže Bežinarević.

foto: Kurir

Bežinarević je potom žestoko napao Milićevića da svojim primerom lično ugrožava budućnost Srbije, i nazvao ga "marionetom" na šta mu je narodni poslanik smireno odgovorio:

- Postavljate Bežinareviću teze koje su previše političke i nemojte mi više postavljati pitanje. Tu je novinarka da postavlja pitanja. Niti mi možemo biti na "Ti". Ja mogu da budem i bezobrazniji i glasniji od vas - rekao je Milićević.

Voditeljka je potom najljubaznije zamolila goste da prestanu sa svađom i uvredama, pogotovo predstavnika 1 od 5 miliona koji nije prestajao sa provokacijama.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:02 POLITIKOLOG ŽESTOKO O ĐILASU I PROTESTIMA: Gde je logika da bivša vlast protestuje kad je ona dovela Rio Tinto u Srbiju?!