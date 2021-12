VIOLA FON KRAMON RADI PROTIV SRBIJE: Politički diletant koji zloupotrebljava svoju moć

Poslanica nemačkih Zelenih u Evropskom parlamentu i izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon gostujući u jednoj emisiji na srpskoj televiziji uputila je niz kritika na račun vlasti u Srbiji.

Viola fon Kramon poznata je po izjavama i delima u korist Prištine, jedan od najžešćih zagovornika nezavisnosti južne srpske pokrajine, samu sebe smatra "lobistkinjom za Kosovo".

Kakav pristup poslanica nemačkih Zelenih u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon Taubadel ima prema Beogradu i Prištini?

Kakav stav će zauzeti nemačko ministarstvo spoljnih poslova prema Srbiji nakon dolaska stranke Zelenih?

Gosti "Usijanja" su Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM.

- Kada govorimo o fon Kramon, ona je politički diletant, zloupotrebljava svoju poziciju da radi protiv Srbije, ali to ne treba da nas čudi. Ti ljudi koji su krenuli kao ekolozi postali najgori ratni huškači. Setimo se samo Joške Fišera, koliko je leagao, njihov cilj je smanjiti Srbiju, a mene to ne čudi od nje, ona lobira za nezavisno Kosovo, a u Srbiji podstiče one koji deluju protivzakonito. Nemačka podržava Veliku Albaniju,ali je Angela Merkel razumela da sovju balkansku politiku ne može da vodi samo na podršci Albancima, nego da mora da ima i dobre odnose sa Srbijom, kaže Drecun.

- Nova ministarka Anabela Berbok neće biti opasna kao 90-tih, ali svakako da će dodatno zaoštriti kurs prema Srbiji, ona je mlada, ambiciozna, željna dokazivanja, a Viola fon KRamon hoće da izgradi karijeru ovde, a to je simptom koji govori o nekim idejama koji postoje u određenim centrim au Nemačkoj, koji oni pokušavaju da izguraju, kaže Garić.

