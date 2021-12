VUČIĆ OBJAVIO ODLUKU O ZAKONU O EKSPROPRIJACIJI: Celo obrazloženje na zvaničnom sajtu predsednika

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče javnosti i predstavio nove demografske mere i druge projekte za unapređenje života građana, dok je posebnu pažnju posvetio razgovorima o Kosovu i Metohiji, poseti Ruskoj Federaciji, pitanjima energetike i infrastrukture, kao i drugim važnim ekonomskim i političkim temama, objavljeno je na sajtu predsednik.rs.

Predsednik Srbije Alekasandar Vučić najavio je da će od 1. januara sve majke koje koje rode prvo dete ubuduće dobijati 300.000 umesto 100.000 dinara pomoći, ali da će biti usvojene i brojne druge mere za podsticanje rađanja. Predsednik je ukazao da će ova pomoć biti dodeljena iz republičkog budžeta, dok će grad Beograd i mnogi drugi gradovi nastaviti da daju i svoju pomoć porodiljama.

Predsednik Vučić je naglasio da će izmenom Zakona o porodici posebno biti regulisano i pitanje studentkinja i studenata koji žele da se ostvare kao roditelji i dodao da će u sklopu novih demografskih mera država bespovratno davati učešće za stanove mladim bračnim parovima, dok će određene mere biti usvojene i za rađanje drugog i trećeg deteta.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, predsednik je naglasio da je Srbija uvek spremna za razgovore sa Prištinom, da želi da razgovara o Zajednici srpskih opština i energetici, „kako bi se napravilo makar minimalno poverenje i kako se ne bi ponavljale situacije od pre mesec dana“. Predsednik je posebno istakao da Beograd ne želi da prihvati tezu da je na bilo koji način odgovoran što nema razgovora sa Prištinom. Predsednik je dodao da će po povratku iz Ruske Federacije pisati svim šefovima država i vlada, jer na želju Aljbina Kurtija o ujedinjenju Kosova i Albanije niko nije reagovao, što je na jučerašnjem sastanku preneo i specijalnom izaslaniku EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavu Lajčaku.

- Moje pitanje će biti po kom principu je Albancima sve dozvoljeno, a Srbiji sve zabranjeno - poručio je predsednik Vučić i dodao da će u pismu takođe postaviti pitanje kakve bi reakcije bile ako bi takve neodgovorne izjave došle iz Beograda.

Predsednik Vučić je najavio i da će se sutra u Sočiju sastati sa predsednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom, sa kojim će razgovarati o ključnim ekonomskim i političkim pitanjima i dodao da će i taj susret, kao i svi prethodni, biti od izuzetnog značaja za našu zemlju. - Rusija je nama četvrti trgovinski partner i verujem da imamo mnogo prostora za uvećanje razmene sa Ruskom Federacijom. Završili smo mnogo pregovora sa ruskim partnerima, usaglasili smo strateški program saradnje do 2026. godine u različitim oblastima ekonomskog razvoja i trgovinske razmene - istakao je predsednik Vučić i dodao da će posebna tema tokom razgovora sa predsednikom Putinom biti cena gasa za Srbiju. - Za nas je gas ključno pitanje: mi u ovom trenutku imamo rezerve gasa 128 miliona metara kubnih, a imali smo pre i 261 milion - rekao je predsednik i dodao da će naša zemlja imati direktan gubitak od 600 miliona evra godišnje ukoliko cena gasa iz Rusije bude 500 dolara po 1.000 kubnih metara, čime bi operativni troškovi kompanija postali veći, što bi uticalo na inflaciju i dodatno povećanje cene električne energije.

- Mogu da kažem da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsednika Putina da nam izađe u susret - poručio je predsednik Vučić. Govoreći o brojnim zajedničkim projektima sa Ruskom Federacijom, predsednik je posebno istakao dogovor u vezi sa prvom fazom izgradnje Centra za radiofarmaciju u vrednosti od 15 miliona evra, kao i o preuzimanju Petrohemije od strane NIS-a, što je ocenio kao veliku i važnu vest za radnike ove kompanije.

U sklopu teme vezane za investicije, kao i tekuće i predstojeće projekte, predsednik Vučić je posebno naglasio da su u poslednja dva dana u Srbiji započete dve investicije vredne više od pet milijardi evra, istakavši da će prve dve linije metroa biti završene za osam godina, uz troškove od 4,5 milijardi evra, dok će za železničku prugu za velike brzine od Novog Sada do Subotice biti utrošeno 1,16 milijardi evra. Predsednik je istakao projekat metroa u Beogradu i dodao da će on biti jedan od najmodernijih u Evropi, te da će zahvaljujući njemu standard da poraste za 20 do 50 odsto. Predsednik je posebno naglasio da je metro značajan ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju, budući da će upravo ova investicija povećati rast zemlje i obezbediti građanima veće plate i penzije. Govoreći o železničkoj infrastrukturi, predsednik je podsetio da će u januaru 2022. godine biti završeni testovi linije Beograd - Novi Sad i da bi u februaru mogla da startuje komercijalna linija. Predsednik Vučić je istakao da se trenutno radi na izgradnji 10 auto-puteva i saobraćajnica, što se ne radi ni u jednoj zemlji u Evropi i dodao da se radi na Fruškogorskom korisoru, autoputu do Bijeljine, brzoj saobraćajnici uz Dunav, Moravskom koridoru, putu Niš - Pločnik koji je važan za Toplicu i Srbe na Kosovu i Metohiji. - Nadam se da ćemo do kraja godine potpisati ugovor za izgradnju puta Požega - Boljare preko Ivanjice. To je od ključnog značaja - poručio je predsednik Vučić i najavio da će pre kraja godine početi i radovi na izgradnji Nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će biti lepši od Alijans arene u Minhenu. - To je pravi razvojni projekat za taj deo opštine Surčin, ali i za celu Srbiju - rekao je predsednik i najavio da će država uskoro uplatiti dodatna sredstva brojnim sportskim klubovima.

