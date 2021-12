MOĆ SRBIJE! VUČIĆ: U narednih pet godina uložićemo 1,25 milijardi evra u vojnu tehniku! KUPUJEMO 30 HELIKOPTERA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će država u narednih pet godina iz domaće namenske industrije nabaviti vojno naoružanje i opremu u vrednosti od 1,25 milijardi evra. Najavio je nabavku još 30 helikoptera tokom iduće i 2023. godine.

Velika ulaganja

Vučić je juče, tokom trećeg dana posete Nišavskom okrugu, razgovarao sa predstavnicima odbrambene industrije iz cele zemlje, nakon čega je na vojnom aerodromu „Narednik pilot Mihajlo Petrović“ prisustvovao prikazu sposobnosti dela helikopterskih jedinica Ratnog vazduhoplovstva i PVO i 63. padobranske brigade.

- Doneta je odluka da država u narednih pet godina naruči opremu, naoružanje i oruđe, vozila i ubojna sredstva, municiju, mine i rakete od domaće namenske industrije u vrednosti od 1,25 milijardi evra. To će biti dodatni podsticaj za razvoj namenske industrije i ogroman napredak u kupovini od Vojske Srbije - naglasio je Vučić.

Vredna nabavka iz Rusije

Stiže i moćni raketni sistem

Već pre kraja ove godine u Srbiju iz Rusije stižu i protivoklopne rakete „kornet“. To je otkrio predsednik Vučić i istakao da će to znatno osnažiti Vojsku Srbije. Raketni sistem „kornet“ koristi se prevashodno u borbi protiv tenkova i oklopnih transportera. Ima veliku moć, deluje na razdaljinama od sto metara do pet kilometara.