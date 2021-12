DAČIĆ: Iduća godina će za Srbiju biti bolja u svakom smislu

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da će Srbija iduće godine biti bolja nego prethodne u svakom smislu - i ekonomskom, političkom, medjunarodnom, u svakoj sferi koja je bitna za gradjane i za državne interese.

"Za tačno mesec dana imaćemo referendum o ustavnim promenama. Očekujem njegov uspeh i pozitivan ishod, uz veliko učešće naših gradjana. Na taj način završićemo jedan izuzeto važan posao, na kojem se radi već godinama i unaprediti položaj i rad našeg pravosudja", kazao je Dačić otvarajući konferenciju "The Economist: Svet u 2022" u Domu Narodne skupštine.

On je dodao da su promene Ustava godinama bile jedan od najvažnijih kriterijuma za napredak Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

"Očekuju nas, naravno i izbori na nekoliko nivoa već u aprilu, oni će biti sprovedeni kao i do sada po standardima koji važe u svim demokratskim državama, a uz to na njima ćemo primeniti i sve dogovore koje smo postigli proteklih meseci u medjustranačkom dijalogu", kazao je Dačić.

Istakao je da buduće vlade, kao i predsednika koji će takodje biti biran, očekuje kontinuitet dosadašnje politike koja je promenila lice Srbije i kada je reč o ogromnim infrastrukturnim projektima, mnogobrojnim proizvodnim pogonima i opštem rastu životnog standarda građana.

"To je i politika koja će nastaviti da se na medjunarodnoj pozornici aktivno bori za svoje najvažnije nacionalne interese, tu pre svega mislim na pitanje Кosova i Metohije. Očekujem punu stabilnost koja je neophodan preduslov za razvoj u svakom smislu. To nije nikakvo predvidjanje, to je logičan i realan tok stvari na osnovu dosadašnjeg rada svih naših institucija, i koji će, siguran sam, još jednom biti verifikovan veoma snažnom podrškom naših gradjana na narednim izborima", rekao je Dačić.

Naveo je da u pandemijskim godinama Srbija uspela da uveća stopu privrednog rasta, privuče značajane strane investicije i obezbedi velika ulaganja u infrastrukturu, što će biti nastavljeno i u narednoj godini.

"Srbija je i imala, i sada ima, snažan i najbolji mogući odgovor na krizu kovida 19 i kada je reč o zdravstvenoj zaštiti stanovništva i o zaštiti ekonomije. Ove godine je još je ubedljivija u tom domenu, a pre svega po investicijama", rekao je Dačić i dodao da je to rezultat politike tima koji predvodi predsednik države Aleksandar Vučić i koji je interes zemlje i gradjana stavio na prvo mesto.

Kurir/Beta