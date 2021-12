NIŠ NIJE POSLUŠAO SAVET PREDSEDNIKA DRŽAVE: Daju milijardu iz gradske kase za izgradnju akva-parka, manje para za sport i kulturu!

Grad Niš ne samo da ne odustaje od izgradnje akva-parka, već je u budžetu za narednu godinu izdvojio skoro milijardu dinara za ovaj projekat, za koji je predsednik Aleksandar Vučić pre svega nekoliko dana rekao da je bolje da država ne učestvuje u njemu.

Vučić je prilikom nedavnog boravka u Nišu rekao da razume da građani žele da imaju akva-park, ali da je možda bolje da se nađe privatni partner kojeg će država subvencionisati, jer država nije dobar vlasnik.

Uprkos tome, odbornici Skupštine grada Niša usvojili su u četvrtak gradski budžet za 2022. godinu, a zbog ogromnog ulaganja u akva-parka i malih izdvajanja za sport i kulturu protiv budžeta je bila opozicija, ali i jedan odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.

foto: screenshot Pink tv

Odbornik SNS Dragan Svetozarević otvoreno je poručio da neće podržati predlog budžeta Niša za 2022. godinu, jer je ovo već druga godina kako se malo novca izdvaja za sport, a klubovi su već u velikim problemima. On je zapitao zbog čega grad ne podrži stav predsednika Aleksandra Vučića koji je rekao da nema akva-parka bez javno-privatnog partnerstva.

Odbornik opozicione odborničke grupe "Niš moj grad“ Dragoslav Ćirković izjavio je da je opozicija protiv gradnje akva-parka, jer postoje važnije stvari za izgradnju, poput postrojenja za preradu otpadnih voda. Mogli su se čuti i predlozi da se budžet za rad spotskih klubova vrati na 400 miliona dinara, koliko je iznosio pre dve godine, umesto 148 miliona dinara, koliko je opredeljeno za sledeću godinu.

Na kritike zbog smanjenja kapitalnih investicija, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je rekla da kapitalne investicije u 2022. godini jesu smanjene, ali ne zato što se smanjuju ulaganja, već zato što su urađene i plaćene investicije poput trga i mosta. Ona je naglasila da budžet jeste razvojni, jer ima veliku investiciju kakva je izgradnja akva-parka.

- Imamo i izgradnju mnogih ulica, kanalizacija, vodovoda, parkova. Mnogi su pokušavali da dovedu privatnike da grade akva-park, a niko to nije želeo. Ja sam za to da mi krenemo da radimo, da izgradimo akva-park, a da li ćemo sutra da ga damo Sportskom centru na upravljanje, da li ćemo da napravimo neko novo preduzeće da njima rukovodi ili ćemo da ga damo u javno-privatno partnerstvo, to je u ovom trenutku u drugom planu, to ćemo videti kako okolnosti budu predviđale - obrazložila je ona.

foto: Grad Niš

Sotirović je rekla da odbornik Svetozarević ima pravo da glasa protiv odluke o budžetu, ali je izrazila žaljenje što je, kako je kazala, pročitao tekst koji nije njegov.

- Ja potpuno razumem gospodina Svetozarevića pošto je sportista. Žao mi je samo što neće da glasa za budžet, jer je on ipak na listi SNS. Naravno, kod nas ne postoji jednoumlje i svako može da kaže i da izađe za govornicu, ali žao mi je samo što je čitao tekst verovatno ne njegov. Ne njegov, nego onih koji ovih dana pišu. Prepoznajem rukopise sportskih novinara - optužila je gradonačelnica.

Svetozarević je negirao da je na zasedanju pročitao tekst koji je neko drugi pisao i rekao da ga je napisao "svojim prstima i na svom kompjuteru".

Kurir.rs