DAČIĆU, BUDI SREĆAN ŠTO SAM SE SUZDRŽALA NA TVOJU VIKU! Jadranka Joksimović za Kurir o ŽESTOKOJ raspravi sa socijalistom!

Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ostala je imuna na dreku predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, koji joj je na sastanku Nacionalnog konventa o EU s predstavnicima vlasti uputio preke komentare, pa čak i ućutkivao.

Iako nije dala na sebe, već mu je odbrusila da neće da ćuti, Jadranka Joksimović dan posle žustre rasprave kaže za Kurir da se, zbog važnosti teme sastanka, uzdržala, pa na Dačićevu viku nije odgovorila neprimereno, što on treba da ceni.

- Kao što znate, ja veoma držim do pristojnosti u javnoj komunikaciji i nastupima, jer je to obaveza svih nosilaca javne funkcije. Iako sam veoma direktna u komunikaciji i često polemišem, uvek biram reči. U toj raspravi, odgovorila sam na način dovoljno jasan i primeren nivou skupa i izuzetne važnosti teme kojom smo se bavili, a to su ustavne promene i referendum, upravo da se ne bi medijska pažnja pomerila sa tako važne teme na sporedne i za građane manje važne stvari. Sigurna sam da i on ceni što sam na prilično uzdržan način odgovorila na nepotrebnu viku, isključivo zahvaljujući važnosti teme i skupa - poručila je naša sagovornica.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Dačić i Joksimovićeva ušli su u fajt usred sastanka Nacionalnog konventa o EU s predstavnicima vlasti, čija je tema u sredu bio referendum o ustavnim promenama. Ministarka je posebno bila ljuta kada ju je Dačić ućutkao.

- Neću da ćutim, ovo je dijalog, ima da se dijaloški raspravlja - odgovorila mu je Joksimovićeva, na šta je Dačić nastavio da viče:

- Pa raspravljaj ti sa njima, nemoj sa mnom da raspravljaš. Nisam ja ovde došao tebi da podnosim račune. Nemoj ti da deliš lekcije drugima.

Ministarka nije odustala:

- Ne delim lekcije, nemoj da me ućutkuješ.

Na kraju, Dačić je odustao, ali uz drsku poruku:

- Jadranka, radi ti svoj posao!

