MINISTAR I PREDSENIK PS VULIN: Vučić je narodni predsednik, njemu je prosperitet svog naroda na prvom mestu

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istakao je danas da će predstojeća izborna kampanja biti najprljavija do sada i da će se napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu koji dolaze i iz zemlje i iz inostranstva dodatno pojačati.

"Uopšte nemam dilemu da će biti veoma prljavi izbori, politički život u Srbiji nikada nije bio ovako zagađen. Nikada nije bio ovako prljav. Znate, predsednik Vučić ima malog Vukana koji ima četiri godine i doživeo je da čita "dabogda se raspao", doživeo je da čita "treba ga uhapsiti" i doživeo je da čita da je mali Vukan hologram, da nije dete.

Ovakve stvari će se i dalje dešavati, ovo će biti najprljaviji izbori do sada, zato što je atmosfera u ovom društvu toliko zagađena i toliko je sve dozvoljeno, da to jednostavno ne može da prođe bez posledica, bar tokom kampanje“, istakao je ministar i lider PS-a Vulin u jutarnjem programu televizije Pink .

Ministar policije i lider PS-a istakao je da mnogima i u zemlji i u regionu i svetu smeta jaka i uspešna Srbija, te da su određeni centri moći uložili mnogo novca i resursa kako bi se Srbija razbila iznutra, kako bi se narušila politička stabilnost, kako bi Srbija postala nebezbedna zemlja i nepoželjna za investiranje i ulaganja.

"Predsednik Vučić je veoma ozbiljan i odgovoran čovek i kada vam on kaže da oseća nemir, onda možete zamisliti koliko je to teško i koliko je to zaista ozbiljno. Naravno, Srbija može da se razbije samo iznutra. Mi smo na spoljne pritiske naučili, izdržavamo, ali snaga Srbije se nalazi u našem jedinstvu. Kada poremetite jedinstvo, kada poremetite političku stabilnost, onda možete da rušite Srbiju i naravno da predsednik Vučić to odlično zna, da veoma dobro zna koliko stranaca, koliko je novca investiralo u razne političke grupacije, kako bi razbile Srbiju iznutra", poručio je ministar policije i lider PS-a. Ministar policije i predsednik Pokreta socijalista je istakao da je predsednik Vučić narodni predsednik kome je prosperitet svog naroda najpreči.

"Kad ste narodni predsednik i kad ste predsednik svog naroda, znate šta ga muči, znate šta ga nervira, znate kad je ljut na vas, znate kad vas voli, ali morate da budete deo života. Vučić oseća Srbiju. On ne želi da se svidi tamo nekome u Briselu, da ga tapšu neke evropske demokrate, a ne njegovi u svakom selu Srbije. E, njegovi su u svakom selu Srbije i on je ponosan na svoj narod", poručio je ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

(Kurir.rs/Pink)