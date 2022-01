VOJNI ANALITIČAR O NABAVKAMA ZA SISTEM ODBRANE: Ove godine stižu helikopteri, moćne rakete i sistemi!

Srbija će i u 2022. godini nastaviti da jača svoju odbrambenu moć i da ulaže u Vojsku, kaže za Kurir vojni analitičar Vlade Radulović.

On ističe da ove godine u Srbiju, posle ruskog sistema "kornet", treba da stignu rakete "mistral" iz Francuske za naš raketno artiljerijski sistem PASARS, ali i jedan broj helikoptera.

- Osim "mistrala" koji stižu ove godine i helikoptera čija isporuka će ići u naredne dve-tri godine, ali će i ove godine biti isporučen određen broj, radiće se i na osavremenjivanju radarskig sistema, kao i sistema za protivelektronsku borbu, do čijeg će osavremenjivanja i unapređenja doći u narednom periodu. Ne baš u narednih dva ili tri meseca, ali od sredine godine sigurno - naglašava Radulović.

Dodaje da će biti nastavljeno i jačanje PVO komponente.

- Ono što je važno istaknuti je to da će biti nastavljeno opremanje Vojske sredstvima iz domaće proizvodnje. To je i predsednik Vučić najavio, a čak je rekao i da će to biti ozbiljna sredstva i da je reč o 200 do 250 milona evra godišnje koja će biti izdvojena za domaću namensku industriju i nabavku opreme, oruđa i oružja iz domaće proizvodnje - zaključuje Radulović.

B. V.