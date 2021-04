ZA I PROTIV VOJNOG ROKA: Bezbednjaci kažu da nam treba vojna obuka ŠUTANOVAC: Nismo ugroženi, obavezni vojni rok nepotreban

Vest da Generalštab Vojske Srbije priprema model služenja vojnog roka podelila je javnost u Srbiji. Obavezni vojni rok je ukinut pre deset godina, a i dalje su jaki argumenti i za i protiv - od toga da Srbija nije vojno ugrožena i da nisu potrebne dodatne obuke, pa do toga da baš kao vojno neutralna zemlja moramo da se uzdamo u svoje snage i, u skladu s tim, vojno obučimo stanovništvo.

Obnova kasarni

Model služenja vojnog roka koji priprema Generalštab Ministarstvo odbrane će, prema pisanju medija, do oktobra uputiti Vladi i predsedniku države. Ukoliko Skupština odmrzne obavezu služenja vojnog roka, prva generacija od oko 3.000 regruta biće raspoređena po kasarnama u junu 2022, a zamisao je da vojni rok traje do šest meseci. Prema radnoj verziji ovog modela, ne isključuje se prigovor savesti - mogućnost odbijanja nošenja oružja. Vojni rok bez oružja trajao bi dvostruko duže, a isto bi se služio u kasarnama. Takođe, prema ovom modelu, vojni rok ne bi bio vezan za mesto stanovanja regruta, već za vojnu specijalnost. A ukoliko parlament odmrzne obavezu služenja vojnog roka, kasarne i prateća infrastruktura širom Srbije biće obnovljeni. Poznato je, pišu mediji, da se vojska vraća u Loznicu, Priboj i Pirot, kao i da će biti osnovani i novi garnizoni.

foto: Privatna Arhiva

Vojnopolitički analitičar Vlade Radulović objašnjava potrebu za obaveznim vojnim rokom.

Zašto se (ne) treba vratiti na staro

- Nama je najveći izazov popuna jedinica VS i to je ono sa čime se najviše suočavamo. Moramo da pojačamo kapacitete, to je sama suština. Kad govorimo o mirnodopskoj potrebi, to je popuna jedinica, a kad govorimo o ratnoj - potrebno nam je stanovništvo koje je prošlo vojnu obuku - navodi Radulović.

S druge strane, nekadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac za Kurir ističe da nema nijednog opravdanog razlog za uvođenje obaveze služenja vojnog roka:

- Vojska Srbije ima zakonom definisane tri misije - odbranu zemlje, učestvovanje u mirovnim operacijama van zemlje i pomoć civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Prema nacionalnoj strategiji, Srbija nije vojno ugrožena, a u mirovne misije se šalju samo profesionalci. Jedina stvar zbog koje bi moglo da se razmišlja je pomoć stanovništvu, ali taj problem postoji jer vojni i politički vrh nisu sposobni da formiraju aktivnu i pasivnu rezervu koja bi bila na raspolaganju VS. Ne postoji nijedan opravdan razlog za uvođenje obaveze služenja vojnog roka.

KAKO BI IZGLEDALO SLUŽENJE VOJNOG ROKA rok: 6 meseci

prva generacija regruta, njih oko 3.000, krenula bi na obuku u junu 2022.

radni model ne isključuje prigovor savesti (mogućnost odbijanja nošenja oružja)

po prigovoru savesti, biće isključeno nošenje oružja i vojna obuka, ali ne i boravak u kolektivu, nošenje uniforme

vojni rok bez oružja, po novom, trajaće dvostruko duže i služiće se isto u kasarnama

budući vojni rok neće biti vezan za mesto stanovanja regruta, već za vojnu specijalnost (VES)

sada će se uvažavati niz novih okolnosti, među kojima najviše školska sprema, od koje će zavisiti upućivanje u rod vojske i raspored u jedinicama

biće stroži standardi uređenja prostorija - u jednoj prostoriji za odmor može da spava najviše 10 osoba

sledi i obnova kasarni, komandi i prateće infrastrukture

procena Ministarstva odbrane je da će održavanje vojne obaveze koštati godišnje oko osam milijardi dinara

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić