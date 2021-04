VRAĆANJE VOJNOG ROKA Moramo se pripremati za rad da bi živeli u miru: Srđan Perišić i Jasmina Andrić u USIJANJU DANA

Da li je vreme da se novi regruti vrate u junu 2022. u kasarne na služenje vojnog roka? Šta kažu vojni analitičari, a šta građani? Da li će vojni rok biti četiri ili šest meseci?

Večerašnji gosti Usijanja dana su Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost.

U video prilogu na ovu temu za Usijanje dana govori Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane za vreme čijeg mandata je suspendovano obavezno služenje vojnog roka. Urednik i voditelj emisije je Silvija Slamnig, a njoj večeras pomaže novinar i urednik rubrike Planeta na sajtu Kurira Andrej Mlakar.

- Prvo veće istraživanje o stavu javnog mnenja sam vodila, i trudim se da ne pristupam subjektivno. To je velika tema i dobro je da se o tome razgovara,blizu smo da se vrati služenje vojnog roka kao što je to bilo do 2011, kaže Andrić.

- Mladi ljudi, zašto ne bi bili spremni za vojsku, razgovaram na fakultetu sa mladićima od 20-21 godinu žele da služe vojsku. Istraživanja govore da je 80% građana Srbije za povratak vojnog roka. Srbija je izgubila 10 generacija u odbrani ove države. Nije bilo razloga da se 2011. vojni rok ukine,mi tih godina, odnosno oni koji su donosili odluke nisu prepoznavali u kakvom je okruženju Srbijja bila, a i reforma vojske je u stvari bila uništavanje vojske. Da je neko Srbiju vojno ugrozio 2011. tadašnja vosjka bi bila poražena od bilo koje vojske u okruženju, kaže Perišić.

- U poslednjih 6 godina Vojska Srbije je nekoliko puta povećala svoju borbenu gotovost, a ranije je Vojska Srbije pravljena da bude pomoćna vojska za NATO operacije, i zato je u periodu 2003-2011 ukinute mnoge jedinice, setimo se samo poplava kada vojska nije imala opremu, kaže Perišić.

- 2018. smo uradili istraživanje i tad je 74% građana bilo za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, najviše je za bilo starijih, a onda mladih. U svim starosnim grupama je preko 60%,ljudi su se pozitivno izjasnili, i mislim da je za MInistarstvo odbrane bio poseban bitak podatak o mišljenju mladih od 18 do 29 godina, koji i treba da služe vojsku. Vojna obaveza ima tri segmenta, a 2019. Ministarstvo odbrane je počelo da poziva na dvonedeljne vežbe, i od tada se kreće da se razmišlja o ovjnom roku, kaže Andrić.

- Savetovao bih da se nađe modalitet za sve one koji nisu služili vojni rok, da se napravi neki vid osnovne obuke. Tradicionalne religie ne zabranjuju nošenje oružja, a postoji proigovor savesti, oni mogu da služe a da ne nose oružje, a moj stav je da se ne sme dozvoliti civilno služenje vojnog roka, kaže Perišić.

- Još 2000. godine tadašnja opozicija je imala cilj profesionalizaciju vojske, i 2003. je to počelo da se radi, a 2007. smo mogli da ispunimo taj plan da se vojska do kraja 2010. profesionalizuje, ali smo otvorili i mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka. MIslim da nema potrebe da se vojnici vraćaju na obavezno sluiženje vojnog roka, to jedino ima smisla za pomoć civilnom stanovništvu, ali se to radi uvođenjem aktivne i pasivne rezerve. Sad je problem što veliki broj kadra napušta vojnu službu i mali broj mladih upisuje vojne škole i prijavljuje se za dobrovolljno služenje. To treba da bude stvar marketinga i motivisanja mladih. Mislim da treba povećati plate aktivnoj rezervi i povećati plate profesionalnih vojnicima, mislim da bi to bilo lakše nego da se teraju mladi da služe ako ne žele. A ne postoji niko u vojsci ko može da vaspita dete umesto roditelja, kaže Dragan Šutanovac, nekadašnji ministar odbrane.

- Bezbednosna kultura je danas kod nas na niskom nivou, mi smo ranije imali predmet ONO I DSZ, a uvek će biti grupa koji su protiv takvih stvari: Mladi treba da imaju osnovno obrazovanje o bezbednosti, u tom smislu i vojni rok i bilo kakva obuka mogu samo da koriste, kaže Andrić.

- Stara je izreka, moramo se pripremati za rat da bi živeli u miru, kaže Perišić.

- Problem kod nas je što smo uveli profesionalnu vojsku a nemamo aktivnu rezervu, kaže Mlakar.

- Vojni rok je strateško opredeljenje, ne znamo da li će neki sukobi da se približe našim granicama, nadamo se da neće biti ratnih sukoba, ali moramo se pripremati,Srbija tradicionalno ima pozitivan odnos prema vojsci, kaže Perišić.

