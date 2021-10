HRVATI U PANICI ZBOG STRAŠNOG TOPA NA LAZANSKOM! Mitraljez može da pretvori svako oklopno vozilo u buktinju HISTERIJA U ZAGREBU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je 10. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme na kome je predstavljenjo novo borbeno vozilo "lazanski" koje je dobilo ime prema nedavno preminulom ambasadoru i vojnom analitičaru Miroslavu Lazanskom.

Vozilo je odmah postalo zvezda sajma, a momentalno je nastala prava histerija u komšijskim državama. Detaljna analiza moćnog "lazanskog" pokrenula je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama, a u Jutarnjem programu Kurir televizije o ovome su govorili vojni analitičar Vlade Radulović i urednik rubrike "Planeta" na portalu Kurira Andrej Mlakar.

Mlakar je odmah naglasio da je predstavljanje vozila u regionu izazvao pravi trans i lom, a najviše su se bavili topom od 57 mm.

- Region je proključao od kada se pojavio moćni "lazanski". To je bila histerija, počelo je od upoređivanja sa hrvatskim S-300 i detaljna analiza šta valja, a šta ne. Pre svega je proključalo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koje se najviše bave time. Posebno njihovi vojni analitičari i dokoni svet koji je do duboko u noć bistrio politiku o oklopnom vozilu - naveo je Mlkar.

Dodaje da su u 99 odsto slučajeva sve izgrešili.

- Pomno sam pratio šta su pisali. Ono što njih najviše boli jeste top od 57 mm. Njihove "patre" imaju kupolnu nadgradnju koja je rađena sa Amerikancima i ona je 30 mm. Posebno su komentarisali top. To je inače automatski top, a ruskom kupolom se upravlja iz unutrašnjosti vozila sa posebnim džojstikom. Nema nikog u kupoli već operater sedi unutar vozila. Oko toga je nastao trans i lom. Da li je to maketa, da li je drvena, da li su to Srbi podmetnuli Hrvatima... Iz Federacije su već videli na stotine "lazara" kako napadaju Sarajevo, a ono što treba istaći jeste da je vozilo tek prototip od koga će krenuti serijska proizvodnja. Treba još dodati da je kapacitet te kupole 87 metaka. Ima sprednut mitraljez kalibra 7,62 mm sa 500 metaka. To kad pogodi bilo koje oklopno vozilo pretvara ga u buktinju. Rusi su iz svog iskustva iz Sirije shvatili da je taj top od 57 mm najbolji i omogućava direktno uništenje protivnika - rekao je Mlakar.

Vojni analitičar Radulović očekuje da će srpski "lazanski" biti jedan od najmoćnijih na svetu u svojoj kategoriji.

- Očekujem serijsku proizvodnju i verujem da će do toga doći jer nam tako nešto treba. Kad dođemo do toga, mi ćemo imati jedno od najjačih u toj kategoriji vozila na svetu - istakao je Radulović.

Dodao je da je modernizacija i ulaganje u oružane snage Srbije nužda.

- Mahom nam je tehnika bila zasnovana na JNA. Mi smo došli u situaciju da je moramo modernizovati i prilagođavati nekim novim uslovima - naglasio je Radulović.

Upoređivati naše i hrvatsko oružnje Mlakar je ocenio kao smešno, a komšije prema njegovim rečima posebno boli jačanje srpske protivvazdušne odbrane.

- Hrvatski narod zamišlja da naoružavaju svoju vojsku da bi napali Srbiju, što je potpuno pogrešno, jer naoružavaju vojsku za NATO. Njih najviše nervira protivvazdušna odbrana koja je u Srbiji jaka i koja će još jačati. Sve zavisi da li će se priča oko kineske FK3 realizovati. To je kineska verzija S-300. Zavisi i da li će se realizovati priča sa ruskim "vikingom". Srbija je veoma zainteresovana za taj protivvazdušni sistem koji ima domet do 80 km i gađa 12 ciljeva odjedanput. To je jedan izuzetan sistem koji bi pokrio Srbiju potpuno. Srbija bi bila pod PVO kišobranom - naglašava Mlakar.

