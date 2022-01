NOVI PRITISCI AMERIKE NA SRBIJU: SAD će vršiti snažne pritiske na nas u ovoj godini da bi Kosovo ušlo u UN!

Amerika će tokom ove godine snažno pritiskati Srbiju kako bi prihvatila prijem lažne države Kosovo u Ujedinjene nacije, a potom i da prizna njegovu nezavisnost, upozoravaju stručnjaci.

Realan scenario

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, kaže da je realan ovaj scenario.

- To je jasno sudeći po izjavama budućeg ambasadora SAD Kristofera Hila i generalno po stavu Amerike da oni smatraju da bi najbolje rešenje za kosovsko pitanje bilo međusobno priznanje, što zapravo znači da očekuju da Srbija prizna Kosovo - navodi Drecun za Kurir.

Dodaje da je to za Srbiju neprihvatljivo i da ova vlast to neće uraditi, kao i nijedna druga, jer to građani ne žele. Međutim, kaže on, jasno je da će Amerika - imajući u vidu da SAD žele da se ovo pitanje zatvori u vreme Bajdenovog mandata - nastojati da pogura postizanje rešenja za KiM, i to u pravcu koji bi ipak mogao da bude nešto drugačiji od takozvanog međusobnog priznanja.

- Možda će pokušati da guraju model dve Nemačke, da ne moramo da priznamo lažnu državu, ali da se usaglasimo sa njenim članstvom u UN, i u tom smislu očekujem snažno angažovanje SAD po pitanju pritisaka na Srbiju, kao i zahteve da se reši slučaj braće Bitići i da se eventualno razreši pitanje paljenje Američke ambasade u Beogradu. Naravno, sve to će se stavljati u kontekst geopolitičkog sučeljavanja sa Rusijom i Kinom na ovim prostorima - kaže Drecun.

Neće ići lako

S njim se slaže i bivši ambasador Milisav Paić, koji potvrđuje da je sigurno da će SAD vršiti snažne pritiske na Srbiju po pitanju ulaska Kosova u UN.

- Zato su i imenovali Hila za novog ambasadora u Srbiji. No, to što Amerikanci žele kosi se sa našim interesima, kao i sa interesima jednog niza zemalja, pre svega onih u EU koje nisu priznale Kosovo iz svojih unutrašnjih razloga. Neprihvatljivo je i za dve stalne članice Saveta bezbednosti - Rusiju i Kinu. Nema izgleda za to da Kosovo bude primljeno jer svaka ta kandidatura mora da prođe i kroz proceduru SB, a tu, pored Kine i Rusije, postoje još dve velike zemlje koje nisu priznale tzv. republiku Kosovo, a to su Indija i Brazil, kao i Gana, koja je povukla priznanje. Tako da je ta američka želja u ovom momentu teško ostvariva - konstatovao je Paić za Kurir.

Tanak bilans Devet razgovora, nula rezultata Milovan Drecun podsetio je da je bilo devet razgovora sa Prištinom tokom kojih ništa nije postignutno. - Samo je došlo do razmene tela sedam Albanaca, i troje Srba. Nikakav drugi napredak nije bio. Ono što brine je to što delegacija Prištine nikada nije direktno razgovarala, već samo preko posrednika - kazao je on.

