HAPŠENJE ČLANA RIK NA KOSMETU: Inspektori su nas ispitivali tri sata! Oduzeli su nam telefone i zabranili kontakt s advokatom!

Koordinator Republičke izborne komisije Marko Janković koji je, zajedno sa trojicom vozača, sinoć priveden na administrativnom prelazu Merdare, jer su dopremali referendumski materijal kaže za Kosovo onlajn da su ga inspektori u civilu ispitivali dva do tri sata u policijskoj stanici u Lužanima postavljajući mu najrazličitija pitanja, a da su im odmah nakon privođenja oduzeti telefoni.

Tokom ispitivanja, kako navod, rečeno mu je da daje izjavu u svojstvu svedoka, a da će moći da dobije advokata tek ukoliko tužilac pokrene istragu protiv njega.

Rečeno mu je da je razlog njegovog privođenja, kako kaže, to što se referendumski materijal čije je dopremanje najavljeno misiji OEBS, tretira kao "zabranjeni materijal" na teritoriji Kosova i da je, u skladu sa njihovim zakonima, reč o krivičnom delu.

Janković kaže da je nakon zahteva policije, on ostao na administrativnom prelazu i da je u svemu postupio kako je naložio komandir smene, ali da im predstavnici kosovske policije nisu dopustili da se vrate za Beograd kada su shvatili da ih na prelazu ne čeka predstavnik misije OEBS.

"Tvrdio sam da dopremam materijal koji je u sklađen sa zakonima Republike Srbije, da je reč o referedumskom materijalu koji je trebalo, kao i svih prethodnih godina, da predam misiji OEBS", kaže Janković.

Međutim, predstavnici misije OEBS nisu čekali na prelazu, a nakon sat i po različitih instrukcija koje je predstavnik RIK-a dobijao do kosovske policije rečeno mu je da će doći policija javne bezbednosti i da će svi biti sprovedeni na nepoznato mesto.

"Na moje pitanje da li je to neophodno i da li možemo da se vratimo u Beograd budući da predstavnik OEBS nije bio na prelazu, dobio sam negativan odgovor. Rečeno nam je da moramo da pođemo sa policajcima", kaže Janković.

Kada je konačno dobio odgovor gde ga vode, kako dodaje, uspeo je da javi predstavnicima Republičke izborne komisije da će biti sprovedeni u policijsku stanicu u Lužanima.

"U tom trenutnku me je okružilo pet, šest policijaca i nisu mi dali da napravim korak unazad prema našim policajcima i zabranili su mi da zovem bilo koga", kaže naš sagovornik. U pratnji kosovske policije, kako navodi, stigli su do Lužana gde su parkirali kamione i automobil kojim je Janković putovao. "Smestili su nas u jednu prostoriju zajedno, oduzeli nam telefone i lične dokumente, a na vratima su stajala dva naoružana policajca sa maskama ispod kojih smo im videli samo oči. Na početku nam nisu dali ni do toaleta da odemo, a onda je to odobreno u pratnji policajca ", navodi dalje.

Nakon određenog vremena, kako kaže Janković, sproveden je u drugu prostoriju gde su sedelo nekoliko inspektora u civilu. Naređeno mu je da skine kaput, isprazni džepove i okrene se prema zidu. Nakon toga su izvršili pretres.

Upozoren je da je, u skladu sa njihovim zakonima, pokrenuta istraga zbog krivičnog dela, ali da Janković daje izjavu u svojstvu svedoka. Rečeno mu je da je obavešten tužilac i da će, ukoliko on pokrene postupak, Janković imati status okrivljenog i pravo na advokata. Uzimali su mu izjavu, kako navodi, sigurno dva do tri sata.

Nakon što je dao izjavu vratio se u prostoriju u kojoj su bili ostali privedeni, a ubrzo je stigao oficir za vezu Dejan Pavićević. Nakon toga im je insprektor saopštio da nema elemenata krivičnog dela i da ce "procedura" uskoro biti završena.

"Ubrzo smo pušteni, a nakon što smo došli do vozila, rečeno nam je da se ponovo vratimo u istu prostoriju. Opet su nam oduzeti telefoni i dokumenta i tu smo proveli još sat vremena ne znajući šta se dešava", dodaje Janković navodeći da je sa njima sve vreme bio oficir za vezu.

Posle određenog vremena, kako se priseća se, vraćeni su im telefoni i, uz policijsku pratnju, su otišli do prelaza Merdare. Na carinskom terminalu su skrenuli kamione sa matrerijalom i rečeno im je da će privrememo da ih zaplene.

On je preneo da za svojih 58 godina nikada u životu nije bio priveden, kao i da ovakav tretman nije doživeo nijednom otkada koordinira izborni proces na Kosovu, a to je od 2014. godine.

