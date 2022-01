SPECIJALNI IZASLANIK SAD ZA BALKAN ZA KURIR: Za Ameriku je Kosovo nezavisno, ali to Kosovu ne daje dozvolu da ne sprovodi obaveze

Gabrijel Eskobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir kristalno je jasan o ključnim pitanjima u vezi sa ovim regionom.

Govoreći o kosovskom problemu, Eskobar kaže da je Kosovo za Ameriku nezavisno, ali naglašava da Priština nije dobila dozvolu da ne poštuje sve preuzete obaveze, poput onih u briselskom dijalogu s Beogradom. Kada je reč o stanju u Bosni i Hercegovini, naš sagovornik ističe da je to zemlja sa ogromnim potencijalom, ali da raširena korupcija ugrožava njenu budućnost.

Zanimljivo je, takođe, da ovaj iskusni američki diplomata, koji je na Balkanu prisutan oko 20 godina, ne skriva ni to da su SAD zabrinute zbog namera Rusije i Kine u regionu.

Briselski dijalog između Beograda i Prištine je trenutno u krizi. Da li ste optimista u pogledu pronalaženja rešenja za kosovski problem? Da li je za Sjedinjene Američke Države jedino prihvatljivo rešenje da Srbija prizna nezavisnost Kosova?

- Ne smatram da je povratak na retoriku koja je dovela do rata devedesetih godina prošlog veka recept za napredak i mir. Status kvo ne funkcioniše, kao što možemo videti po kontinuiranom egzodusu mladih ljudi, koji veruju da je njihova budućnost negde drugde. Nadam se da lideri u Srbiji i na Kosovu razumeju važnost kretanja napred - a ne nazad - kroz dijalog koji vodi Evropska unija. Spreman sam da radim sa svakim liderom koji ima viziju evropskih integracija i ekonomskog razvoja kako bi mladi ljudi na Balkanu imali razloga za nadu u prosperitetnu i stabilnu budućnost u svojim zemljama.

Kako objašnjavate to što Priština, tj. kosovski premijer Aljbin Kurti, odbija da primeni Briselski sporazum? Na primer, da formira Zajednicu srpskih opština? Stiče se, inače, utisak da su Sjedinjene Američke Države popustljive prema prištinskim vlastima, te da Priština to i koristi.

- Mi i dalje nastavljamo da pozivamo i Kosovo i Srbiju da u potpunosti sprovedu sporazume i obaveze koje su preuzeli u Briselu. Za to će biti neophodni fleksibilnost, kreativnost i, u nekim slučajevima, kompromis. Naša politika prema Kosovu je jasna - to je nezavisna, samostalna država, ali to Kosovu ne daje dozvolu da ne konsoliduje svoju multietničku demokratiju, sprovodi međunarodne obaveze i pregovara sa svojim susedima, uključujući i Srbiju. Očekujemo i nadamo se da će beogradski i prištinski lideri prići jedni drugima iskreno, otvoreno i u duhu kompromisa.

Da li je Amerika zabrinuta zbog sve većeg prisustva Rusije i Kine na Balkanu?

- Rusija otvoreno preti stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu Evrope svojim ničim neizazvanim agresivnim ponašanjem u Ukrajini i tom regionu. Za to vreme Kina koristi investicije i zajmove - koji su smišljeno retko transparentni i često imaju štetne dodatne uslove - u svrhu pridobijanja lojalnosti ovog regiona, što u dosta slučajeva podriva nacionalnu bezbednost i suverenitet tih država. Jasno rečeno - da, zabrinuti smo zbog namera Moskve i Pekinga u regionu. Imam iskustvo od 20 godina u regionu, jasno mi je da su ljudi na zapadnom Balkanu Evropljani i da cene iste stvari kao i njihovi susedi u Austriji, Grčkoj ili drugde u EU. Oni žele ravnopravnost pred zakonom, čistu životnu sredinu, slobodne i nezavisne medije i poslovno okruženje u kom nema korupcije. Oni, takođe, žele da znaju da njihove vlade i izabrani državni službenici rade u nacionalnom interesu, u interesu naroda.

Da li mislite da je Bosna i Hercegovina funkcionalna država? Šta mislite o ideji srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da održi referendum o odvajanju Republike Srpske od BiH?

- Verujem da je BiH zemlja sa ogromnim potencijalom, ali duboka korupcija, u koju su uključeni mnogi politički lideri, ugrožava budućnost te zemlje. Pored toga, zapaljiva retorika, koja dolazi sa svih strana, ne pomaže stvaranju političkog konsenzusa. Takođe, potezi gospodina Dodika i retorika koja doprinosi destabilizaciji - njegovi napadi na centralne institucije i na okvir Dejtonskog mirovnog sporazuma - nanose štetu narodu Republike Srpske kao entitetu i Bosni i Hercegovini u celini. Opasni su lideri koji se koriste identitetskom politikom da bi pridobili naklonost birača i namerno uneli razdor u cilju odvraćanja pažnje od svojih postupaka, sve vreme kradući resurse i od institucija i naroda Bosne i Hercegovine. Devedesete godine prošlog veka nisu model po kom se može izgraditi mirna i prosperitetna budućnost za zapadni Balkan, ali je to priručnik kojim se koriste gospodin Dodik i još poneko u BiH. Moguće je obezbediti prosperitet na zapadnom Balkanu, ali to zahteva drugačiji pristup. Na primer, mi podržavamo inicijativu Otvoreni Balkan u Srbiji; ministar finansija i Američka korporacija za međunarodno razvojno finansiranje (DFC) dogovorili su se o programu kreditnih garancija vrednom 400 miliona dolara; pokrenuli smo nova univerzitetska partnerstva; američke "Mornaričke foke" i "Zelene beretke" treniraju sa srpskim specijalnim snagama. To možemo da uradimo sa svim narodima BiH, uključujući i Republiku Srpsku.

Možete li da kažete nešto više o sankcijama koje je Amerika uvela Dodiku?

- Proteklih nekoliko meseci intenzivno sam bio fokusiran na situaciju u Bosni i Hercegovini. U mnogobrojnim posetama Sarajevu i razgovorima sa političkim liderima jasno sam stavio do znanja da će Sjedinjene Države preduzeti mere protiv korumpiranih aktera, koji koriste svoje zvanične funkcije da bi ostvarili ličnu korist. To što je Odsek za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD označio Dodika i Alternativnu televiziju, a Stejt department Milana Tegeltiju i Mirsada Kukića, pokazatelj je trajne posvećenosti Sjedinjenih Država narodu i budućnosti BiH. Ove sankcije se zaista odnose na korupciju. Usmerene su na pojedince, a ne protiv Republike Srpske ili srpskog naroda.

O predstojećim izborima u Srbiji Ni bojkot opozicije, ni pritisak Vlade na opoziciju... U aprilu ove godine u Srbiji će se održati predsednički i parlamentarni izbori. Deo političkih partija je prošle parlamentarne izbore bojkotovao. Kakvu poruku ili savet biste imali za političare u Srbiji? - Glasanje je dragoceno pravo i jedno od najvećih pokazatelja demokratije. Sjedinjene Američke Države nepokolebljivo veruju da je učestvovanje u slobodnim i pravičnim izborima, kao i u zakonodavnom radu i institucijama demokratske vlasti jedina realna opcija za demokratsku Srbiju. Narod Srbije treba da ima priliku da izabere put kojim će njihova zemlja krenuti i mišljenje za kojim će se povesti. Ni bojkot opozicije, niti pritisak vlasti na opoziciju ne treba da narod liše ovog prava.

Boban Karović