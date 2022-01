PREDSEDNIK IZ ANKARE O DETALJIMA SASTANKA U 4 OKA: Sa Erdoganom o regionu, Dejtonu... O REFERENDUMU: Istina je, nisam zadovoljan

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se uživo na TV posle sastanka sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari.

Vučić je izjavio da je tokom razgovora bilo reči o investicijama, regionalnim pitanjima, a tome je i posvećeno najviše pažnje. Važno je, kaže, što su odnosi stabilni i prijateljski, što je od najvišeg značaja.

- Razgovarali smo o regionu, o Dejtonskom sporazumu, o poštovanju integriteta BiH, ali i integriteta RS unutar BiH. Govorio sam da je važno da se povezujemo auto-putevima i u oktobru očekujemo kraj 18km od Kuzmina do Sremske Rače, 80 odsto mosta je gotovo i on je veličanstven. Za godinu i po dana imaćemo moderan auto-put, a finansiraćemo i kompletan auto-put do Bijeljine - kaže Vučić.

Dotakao se i nedeljnog referenduma u Srbiji pa rekao da je srećan što će neki ljudi videti kako je voditi političku stranku a nemoguće udovoljiti svima, rekao je za TV Pink.

- Istina je da nisam zadovoljan - rekao je na temu referenduma.

- Radujem se još 4-5 meseci... pa ćemo videti kako ćete da vodite stranku - dodao je.

Kurir.rs