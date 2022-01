PAKLENI PLAN AMERIKE! Guraju Kosovo u NATO, spremaju pritisak na Grčku, Španiju i ostale zemlje EU da promene stav o KiM!

Iz Vašingtona je stigao novi plan za Balkan koji se fokusira na ubrzano uvlačenje Kosova u NATO, ali i na pritiskanje članica EU i Alijanse koje nisu priznale kosovsku nezavisnost da to učine. To su ključni predlozi koje su u novoobjavljenom izveštaju "Od krize do približavanja - strategija za borbu protiv nestabilnosti na Balkanu na njenom izvoru" predstavili Škola naprednih međunarodnih studija vašingtonskog Univerziteta Džon Hopkins i Vilsonov centar.

Dokumet nudi strategiju za preokret situacije vezane za "uznemirujuće pogoršanje stanja na Balkanu", ali i za "rastući ruski i kineski uticaj u tom regionu". Autori ove strategije smatraju da bi "priznanje nezavisnosti Kosova četiri članice NATO koje to još nisu učinile (Španija, Slovačka, Rumunija i Grčka), doprinelo transformaciji dijaloga", kao i čitavog regiona, "uključujući BiH". Takođe, navode da bi i "napredovanje Kosova ka članstvu u NATO" doprinelo smanjenju broja država čije je priznanje potrebno.

- Ubediti te četiri države članice NATO, kao i petu - Kipar, koja je članica EU ali ne i Alijanse, nije jednostavno. Biće potreban odlučan napor administracije američkog predsednika Džozefa Bajdena, u tandemu sa ključnim saveznicima, da države koje ne priznaju nezavisnost Kosova ubedi da promene stav. Kreatori politike koji se nalaze preko Atlantskog okeana ulagaće u taj poduhvat isključivo ako su uvereni u neophodnost, šire koristi i održivost takvog pristupa, i ako prihvate da njihov dosadašnji pristup neće funkcionisati - navodi se u dokumentu.

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje za Kurir da je ova procena potpuno pogrešna, jer bi uvlačenje Kosova u NATO i pritiskanje članica EU i NATO da ga priznaju potpuno zatvorilo kapije Srbije prema zapadu.

- Ako bi se to dogodilo, zapad bi frustrirao Srbiju i potpuno je gurnuo u partnerstvo sa Rusijom i Kinom. Srbija bi onda morala da ulazi u to savezništvo, jer bi to bio otvoreno neprijateljski potez zapada. Ako zaista žele da smire prilike na Balkanu, zapadni stratezi bi morali da potpuno drugačije pristupe, da ponude kompromis po pitanju Kosova i BiH, jer Srbija ne bi više imala razloga da u zapadu vidi faktor koji je protiv njenih interesa. Ovaj predlog nije u interesu ni NATO niti zapada, već jedino ide u korist prištinskih ekstremista kojima je cilj da izvuku svoj maksimalni inters, a ne zanima ih kako se to odražava na interese EU i NATO - objašnjava naš sagovornik.

