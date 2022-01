TRAŽILI BI VUČIĆEVU OSTAVKU DA DANILO SAMO NEPROPISNO PARKIRA Vulin o karambolu na Slaviji koji je izazvao sin Đilasovog saradnika

Ministar policije Aleksandar Vulin naglasio je da za MUP nije bitno to što je karambol na Slaviji izazvao sin najbližeg saradnika Dragana Đilasa i naglasio da policija prema svima postupa jednako.

Više vozila, podsetimo, oštećeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Svetozara Markovića, nadomak kružnog toka Slavija, kad je automobil velikom brzinom uleteo u ulicu, a nakon karambola se prevrnuo.

Nezgodu je navodno izazvao sin Branka Miljuša, najbližeg saradnika Dragana Đilasa, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da se ta stvar sigurno neće koristiti u političke svrhe.

foto: Kurir televizija

Vulin je rekao da za policiju nije bitno da li je mladić koji je izazvao karambol na Slaviji sin Branka Miljuša, najbližeg saradnika Dragana Đilasa, a naveo je i da zbog toga niko neće napadati opoziciju.

- I u politici i u životu se razlikuju ljudi po tome što poštuju različite vrednosti. Ajde zamislite da je to uradio sin Aleksandra Vučića! Zamislite da je Danilo to uradio. Je l' ima nekog tajkunskog medija koji ne bi tražio ostavku Aleksandra Vučića odmah? Naravno da nema. Mi takve stvari ne radimo jer prvo nije zakonski, a drugo nije ni ljudski. To što se desilo biće sankcionisano. To što je u pitanju sin najbližeg saradnika Dragana Đilasa nije nikakav argument na sudu. Mi to nismo znali, ja to nisam znao, to za policiju jedino nije relevantno i samo nas to ne zanima - rekao je Vulin u jutarnjem programu Kurir televizije.

02:53 Ministar Vulin u jutarnjem programu Kurir televizije: Osvrt na najaktuelnije događaje u Srbiji

Ministar policije je uveren da bi opozicija jedva sačekala da nešto slično uradi Danilo Vučić.

- Zamislite samo da je Danilo Vučić uradio bilo šta, čak i manje od toga, da je recimo nepropisno parkirao. Zar to ne bi bila tema? Imali bismo odmah razlog za okupljanja ispred skupštine i zbog toga se između ostalog razlikujemo i kao političari i kao ljudi - istakao je ministar Vulin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 Ministar Vulin sa rečnom policijom traga za nestalim Matejem