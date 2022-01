IGOR BEČIĆ: RAZOTKRITI CELU KRIMINALNU HOBOTNICU I STATI JOJ NA PUT! Već dugo upozoravam da je bezbednost predsednika ugrožena!

Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i član izvršnog odbora Glavnog odbora SNS, Igor Bečić izjavio je da je duže vreme upozoravao da je bezbednost predsednika Srbije Aleksandra Vučića ugrožena.

- Već duže vreme upozoravam na aktivnosti i planove pojedinih centara moći I njihovu nameru da ugroze bezbednost predsednika Vučića i da ne prezaju ni od fizičke likvidacije. I ranije sam govorio ne samo o licima iz kriminalne sredine već i o određenim visoko rangiranim pripadnicima policije nama susedne države koji su bili umešani u pripremu atentata na političara koji je po njima ugrožavao planove njihovih nalogodavca i njihov opstanak na vlasti. I nije mi čudno što sada verovatno pružaju logistiku Zviceru za ovaj pakleni plan - rekao je Igor Bečić.

foto: Nebojša Mandić

Bečič je dodao da je neophodno razotkriti ko su naručioci atentata na predsednika, kako bi se toj mafijaškoj organizaciji stalo na put.

- U ovom trenutku je najvaznije da je atentat na predsednika Vucica sprecen. Ali jos vaznije je istragom potvrditi informacija o stvarnim naruciocima i finansijerima, jer ce se samo na taj nacin cela hobotnica razotkriti i stati na put kriminalnoj mafijaskoj organizaciji - izjavio je Bečić.

Tvrdi da je siguran da će policija i bezbednosni sektor sitaciju shvatiti krajnje ozbiljno i da neće dopustiti da nalogodavci atentata prođu nekažnjeno.

- Kao predsednik Odbora za kontrolu sluzbi bezbednosti ocekujem i od policije i celog bezbednosnog sektora maksimalno angazovanje na rasvetljavanju svih cinjenica i pomnom ispitivanju svih operativnih informacija kojima raspolazu. Siguran sam da Direktor Bezbednosno Informativne agencije Bratislav Gašić i ministar Vulin ovu situaciju shvataju veoma ozbiljno i da ce istragu sprovesti do kraja, da nece dozvoliti da stvarni nalogodavci ostanu netaknuti, niti da u bilo kom trenutku dođe do ugrožavanja bezbednosti predsednika Vučića - rekao je on.

(Kurir.rs)