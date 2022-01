UŽIVO BRNABIĆ OBELODANILA: Atentat za Vučića PLANIRAN ZA FEBRUAR, informacija stigla iz EU, pojačano OBEZBEĐENJE PREDSEDNIKA!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić gostuje u emisiji Tema, u kojoj će se razgovarati o odluci Vlade da se stavi tačka na Rio Tinto u Srbiji, ali i o drugim aktuelnim temama.

Neka od pitanja na koja će premijerka dati odgovore su da li je odlukama o Rio Tintu stavljena tačka na iskopavanje litijuma u Srbiji?

- Informaciju o atentatu na predsednka Sbije dobili smo 14. januara od strane države članice Evropske unije - otkrila je Brnabič i dodala da je atentat trebao da se izvrši u februaru, odnosno u prvoj polovini ovog meseca.

Reč je o ozbiljnoj pretnji, a detalji su srpskom MUP-u dali pismeno obaveštenje pitem Evropola, dodala je premijerka.

Evropol je došao do saznanja, a preko članice EU stigla je informacija našoj policiji.

foto: Printscreen/Prva TV

Dodala je da je, ako jedna od mera, pojačano obezbeđenje predsednika Srbije.

Brnabić je zahvalila državama i partnerima Srbije na pomoći u otkrivanuju ovakvih namera.

- Ko su ljudi koji stoje iza toga, ko su organizatori, na koji način, sve te informacije smo dobili i od tada naše bezbednosne slube rade na tome da to spreče. Za sve one koji će se sprdati sa tim i pokušavati to da ismeju, da kažem da smo mi to dobili napismeno od Europola. Ovo nije prva pretnja, mi smo uspevali te stvari da sprečimo. Ovo je veoma ozbiljna pretnja. Na nama je da pokušamo da sačuvamo te informacije da ne bismo ugrozili istragu i našu i stranih zemalja iz EU koje su nam tu informaciju dale. Obezbeđenje predsednika je pojačan - rekla je premijeka i dodaja.

- Organizator je Radoje Zvicer, ali sumnjam da je on na čelu organizacije. Primarno je da mi to sprečimo i zaštitimo život predsednika - navodi premijerka.

foto: Printscreen/Prva TV

1 / 9 Foto: Printscreen/Prva TV

Navodi da Vučića ovakve pretnje neće zaustaviti.

- Ne verujem da će Vučić promeniti bilo šta što se tiče njegovih nastupa u javnosti, on je zacrtao da nešto mora da uradi i to je tako, bez obzira šta govore službe. Upozoravala sam ga da je kritično otvaranje spomenika Stefanu Nemanji, ali on nije hteo ni pancir da nosi. On je kao navođena raketa. Najviše muke imaju oni koji ga obezbeđuju.

Predsednica Vlade otkrila je kako je Vučić reagovao na informacije o atentatu.

- Pričala sam sa njim o tome, sigurna sam da mu nije lako. Rekao je: "Čak i to da se desi, ja sam mnoge stvari koje sam želeo u životu ispunio, izgradili smo škole i bolnice, puteve, pruge, jednom mora da se umre - otkrila je premijerka.

foto: Printscreen/Prva TV

- Vučić je navukao bes Zvicera time što je objavio rat kriminalcima, pa su i Zvicer i njegov šef sa nevericom to dočekali. Rasturili smo tu kriminalnu grupu i pomrsili im račune i u drugim zemljama, poremetivši im biznis. Vučić je svestan da je stavio glavu u torbu. Sada nas direktno upozoravaju strane službe da dolaze ljudi kojima je cilj da ubiju Vučića, kaže Ana Brnabić.

foto: Printscreen/Prva TV

Premijerka se osvrnula i na dešavanja u vezi sa Rio Tintom.

- Juče sam govorila o razlozima zbog kojih smo doneli odluku o Rio Tintu. Građani su zabrinuti za uticaj na životnu sredinu zbog ovog projekta. Žao mi je što nismo ranije o tome pričali. Bilo mi je jasno kada je Vučić bio u Gornjim Nedeljicama, kada je razgovarao sa građanima. Savo Manojlović je nastavio sa lažima i najavio nove blokade, kaže Brnabić.

- On je pravnik, doktorirao je iako je bio zauzet blokadama, a za jednog doktora je neverovatno da ne poznaje zakon, i to zakon zbog koga je blokirao saobraćaj. Reč je o Zakonu o referendumu. Ispunili smo njegove zahteve i hirove, a on sada ne želi da postupa po tom zakonu - dodaje Brnabić.

Kurir.rs