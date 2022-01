MINISTAR MALI: Đilasova reč nema nikakvu težinu

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na najnovije izjave Dragana Đilasa, i rekao da one iznova pokazuju nervozu jer mu fotelja iz dana u dan izmiče. "Nove Đilasove fantazije kako će kada pobedi na izborima mladi dobijati na hiljade evra, pokazuje koliko taj čovek nema ni meru, niti granicu. Njegova alavost Srbiju je svojevremeno koštala najmanje 619 miliona evra, koliko je oteo od građana dok je bio gradonačelnik Beograda. Podsetiću da su, dok je on vladao, mladi imali ili nula ili platu od 250 evra, kao i da je stopa nezaposlenosti mladih bila 53 procenata. Đilasova isprazna obećanja pokazuju koliko nipodaštava upravo te mlade, od kojih očekuje da na izborima glasaju za njega. Nezaposlenost mladih u trećem kvartalu prošle godine bila je 23,1%, a oni danas rade za mnogo veće prosečne plate nego što je to bilo u njihovo vreme", rekao je Mali. On je rekao da ovakve najave još jednom pokazuju koliko je Dragan Đilas neodgovoran političar, te da njegova reč nema nikakvu težinu. "Neko ko tako lako daje lažna obećanja ima samo jedan cilj - da ponovo sedne u fotelju. Mi sa druge strane, sva svoja obećanja ispunjavamo u dinar i u dan. Građani znaju da ono što kažemo, to i uradimo, i na vrlo odgovoran i realan način vodimo našu ekonomsku politiku. Od početka pandemije korona virusa, pomogli smo i privredi i građanima, i nastavljamo to da radimo. Dakle, naša politika se ne zasniva na praznoj priči, kao Đilasova, već na rezultatima" – rekao je Siniša Mali. On se zapitao da li je moguće da Dragan Đilas posle svega očekuje da mu neko veruje. "Verovatno ne veruje ni sam sebi, jer laži i obmane koje su u fokusu njegove politike zbunjuju čak i njegove bliske saradnike, pošto njegov tajkunsko-poslovni konzorcijum ne može da se dogovori sam sa sobom čak ni oko predsedničkog kandidata. Tako imamo Đilasa i njegovog Ponoša, koji je svojevremeno topio tenkove, slušao NATO, a kojeg ne žele oni čijoj stranci pripada. Da nije tužno, bilo bi smešno kakve karikature od političara bi ponovo da se uvale u fotelju da pljačkaju i uništavaju Srbiju", naveo je Mali.

Kako je napomenuo, iako Đilas računa da su građani zaboravili na njegovu zaostavštinu, duboko se vara, jer njegov lopovluk teško može biti izbrisan. "U njegovo vreme stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla, a plata ili nije bilo ili su bile mizerno minimalne. Penzije su bile nesigurne jer je uništen Penzioni fond. Đilas je uspeo da ostane dužan majkama, ali i da pokrade gomilu novca izgradnjom Pazl grada, lažnih replika Terazija, uništavanjem Pionirskog grada radi rijalitija i čuvenim rekonstrukcijama, koje su bile paravan za lopovluk. Zahvaljujući Đilasovom matematičkom mozgu, iza njega ostao je dug od 1,2 milijarde evra Beogradu, jer novac se umesto u budžet grada prelivao u firme bliske tadašnjem gradonačelniku Draganu Đilasu, koji je samo na ugradnji podzemnih kontejnera ispumpao milione evra iz Gradske čistoće. Đilas je zadužio i sopstvenu stranku, pošto je otkupio dug DS-a od 49 miliona dinara za 38 miliona dinara, a onda je uz kamatu od 18 odsto, kao poslednji lihvar zadužio i doveo u situaciju u kojoj se i danas nalazi. Zato i ne čude vrtoglave cifre na tajnim računima širom sveta", zaključio je Mali.

