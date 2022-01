HOĆE DA NAM VOJSKA OPET BUDE SLABIJA OD HRVATSKE: Karan otkrio detalje iz biografije Ponoša NATO SE OBRADOVAO KANDIDATU OPOZICIJE

Nekadašnji načelnik Generalštaba Zdravko Ponoš nije najsrećnije rešenje opozicije za zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima, navode Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

Dejan Vuk Stanković navodi da iza svega stoji pokušaj lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da se nametne kao vođa opozicije.

- Đilas na neki način hoće apsolutno da dominira i mislim da je ovim činom veoma ugrozio odnos sa Vukom Jeremićem koji je prema sopstvenim rečima za kandidaturu Ponoša saznao iz medija. Đilas zna da finansijski i medijski dominira na opozicionoj sceni i više puta je pokazao da ne preza ni od čega da se dokopa vlasti - istakao je analitičar u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Dodaje da ćemo uskoro da vidimo kako će Vuk Jeremić reagovati na ovaj jednostrani akt.

- Ne mislim da je Ponoš srećno rešenje za kandidata - rekao je Stanković.

Potpukovnik Karan ističe da je general Ponoš poznat pre svega po svojoj saradnji sa NATO paktom.

- Ako je po ičemu poznat general Ponoš, to je što je u Generalštabu otvorio kancelariju NATO pakta, svoju biografiju je ukrasio naprednim kursevima NATO ovoga, NATO onoga. Ponoš je upravo došao na čelo Generalštaba jer nije dobar komandir. Njegov zadatak bio je da prilagodi našu vojsku ulasku u NATO pakt i to na taj način što će je uništiti. Naša vojska je uništena posle 5. oktobra više nego za vreme bombardovanja - istakao je Karan.

Dejan Vuk Stanković naveo je da srpska opozicija živi u zabludi da se lako može dočepati vlasti i da njihova politička svest nije imala pomaka od početka ovog veka.

foto: Kurir televizija

- Imam utisak da je kod tih ljudi konzervirano sećanje na početak ovog veka. Aleksandar Vučić je na vlast došao nakon 20 godina iskustva u politici. Strpljivo je čekao svoj trenutak - istakao je politički analitičar.

Karan je dodao da je Zdravko Ponoš sproveo posebnu taktiku za urušavanje srpske vojske koja je u vreme kada se nalazio na čelu bila upola slabija od hrvatske vojske.

- To je bila smišljena politika, da ne kažem strategija, da se sistemski uništi vojska. Bilo je stotinu akcija da se sistemski uništi vojska. Nisu to bile samo male plate. Mene brine što ti isti ljudi, koji su nekada tako sistemski uništili vojsku, žele opet da je se dočepaju. Srpsku vojsku su napravili tako da bude duplo slabija od hrvatske. Njihov dil sa NATO paktom bio je takav da je unište. Srbija ne sme da ima jaku vojsku i ne sme da bude sposobna da sama sebe brani. Ovoj kandidaturi najviše će se obradovati članice NATO pakta. Njima smeta predsednik Vučić i rade dosta na tome da ga sklone. Videli smo sada i ovaj atentat je pripremljen, videćemo i ko stoji iza toga. A ako dovedu ovu garnituru Ponoša i cele ekipe koja stoji sa njima, sve ovo što imaju u planu što Srbija neće da uradi - da prizna KiM, da prizna unitarnu Bosnu, da uđe u NATO i da okrene leđa Rusiji, sa Ponošem na vlasti sve bismo to uradili i Srbija bi bila zemlja koja samo ispunjava naloge zapada, a njihovi savetnici bi samo diktirali šta treba da se radi - kaže Karan.

foto: Kurir televizija

Dejan Vuk Stanković istakao je da se nikako ne može podvući paralela između Ponoša i Koštunice.

- Zdravko Ponoš je klasičan vojnik, nema političku karijeru, nikada nije bio ni za šta biran, samo je postavljan. Koštunica je ipak bio biran tako da ne možemo praviti paralelu. Ako je ideja da bude neki novi "Koštunica" onda je ona potpuno pogrešna. Ali u celom ovom slučaju najbolje bi bilo čuti gospodina Ponoša koji se do sada i nije mnogo izjašnjavao - istakao je Dejan Vuk Stanković.

