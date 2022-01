KAKO ŠOLAKOV MEHANIZAM DISCIPLINUJE ĐILASOVE KOALICIONE PARTNERE Medijska batina za neposlušne iz opozicionih redova

Rešen da pod svoju kontrolu stavi što veći deo opozicionog političkog spektra, medije iz svog dobro uhodanog mehanizma vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak stavio je u puni pogon kako bi podržao odluke svog političkog glasnogovornika Dragana Đilasa. Tako je Šolakova mašinerija spremno podržala Đilasov jednostrani i krajnje nekorektan potez, kada je svoje koalicione partnere na konferenciji za medije suočio sa ultimativnom kandidaturom Zdravka Ponoša na predstojećim predsedničkim izborima.

Zamena teza: Ko će zaista biti odgovoran za eventualni raspad koalicije Đilas-Jeremić?

I umesto da tema za raspravu i osudu bude Đilasov potez, koji bi po logici stvari mogao da bude razlog za raspad koalicije, mediji i saradnici Šolakovog mehanizma, klasičnom zamenom teza, danima šalju potpuno obrnute poruke koje se svode na naslov sa sajtova nova.rs i n1info.rs: Ponoš je tu, dogovora još nema! Kao da dogovor nije trebalo da prethodi javnoj objavi imena kandidata izabranog od strane Dragana Đilasa.

Odmah po objavljivanju kandidature od strane lidera SSP-a, na kanalima i stranicama medija u vlasništvu Junajted medije prodefilovali su brojni predstavnici satelitskih stranaka Đilasove SSP, svi odreda pružajući bezrezervnu podršku Ponoševoj kandidaturi. Paralelno sa njima frontu su se pridružili i brojni pojedinci, redovni sagovornici Šolakovih medija, koji su imali zadatak da stvore utisak kako je deo javnosti naklonjen opoziciji gotovo uniformno saglasan sa ovom odlukom.

Vesti na ovu temu pratili su sugestivni naslovi poput „Samo ako se opozicija ujedini Ponoš ima šansu", „Zašto kasni dogovor", „Hitno uspostaviti jedinstvo", „Ako se budu prepucavali izgubiće Beograd", usmeravajući tako pritisak na Vuka Jeremića i njegovu stranku koji su očigledno dovedeni pred svršen čin i kojima nije ostavljen izbor do da na krajnje ponižavajući način podrže kandidaturu svog odmetnutog člana.

foto: Printskrin

Jelena Obućina u ulozi Đilasovog medijskog egzekutora

Nakon Đilasove izjave da će njegova stranka i koalicija okupljena oko nje "izginuti" u podršci Ponošu, zadatak da Vuka Jeremića javno baci na kolena pripao je medijskoj glasnogovornici Multikom stranke Jeleni Obućini. Ona je u svojoj emisiji Pregled dana u ponedeljak ugostila lidera Narodne stranke sa očiglednom namerom da mu stavi do znanja da će, ukoliko odbije da podrži Đilasov jednostrani potez, on biti odgovoran za raspad koalicije.

Tako se Jeremić našao pod baražnom vatrom pitanja koja je trebalo da ga isteraju na čistac.

"Hoćete li podržati Ponoša?...Hoćete li podržati Ponoša?....Šta je bio vaš interes da ne podržite Ponoša, a 2020. ste ga podržavali?...Šta to što vi sada ne podržavate Ponoša govori o tome...jel' treba da protekne još neko vreme da donesete tu odluku?....Vaš koalicioni partner je poručio da ne postoji prostor da kandidat bude neko drugi. Kako onda mislite da postignete kompromisno rešenje?...Koliko se vaših koalicionih partnera do sada izjasnilo da podržava Ponoša? Videli smo da je puno intelektualaca podržalo Ponoša....Ako je SSP prekršio koalicioni sporazum zašto onda ostajete u toj koaliciji?...Šta je vaš interes da ne bude kandidat čovek koji vam je do juče bio desna ruka? Da li hoćete da kažete da Ponoš nije dobar kandidat?", ređao se rafal pitanja čiji je cilj bio da Jeremiću pokažu gde mu je mesto.

Da lista pitanja Obućine nije bila slučajno sastavljena potvrdio je i tvit njenog direktora Slobodana Georgieva koji je nekoliko sati pre emisije podsetio na „jednostrano" ponašanje Jeremićeve stranke u prošlosti. Tako je Georgiev podsetio da je Narodna stranka "sama 2019. rekla BOJKOT!", a Jeremićevoj grupaciji je zamerio i što je samostalno izašla na lokalne izbore u Negotinu uz zaključak kako zbog Ponoševe kandidature ta stranka sada ne treba da pravi dramu.

Ubiće nas amaterizam... Narodna stranka je SAMA 2019. rekla BOJKOT! Niko nije rekao Brate, pa razgovaramo o uslovima za izbore nego OK evo, ni mi nećemo na izbore NS je 2021. na svoju ruku izašla u Negotinu Niko zato nije "ubiven" Ne treba drama Samo politika kao praktična stvar — Slobodan Georgiev (@SlobaGeorgiev) January 25, 2022

Posle artiljerijske medijske pripreme i javnog medijskog streljanja Vuka Jeremića od strane Šolakovog mehanizma, jasno je da lider Narodne stranke ima samo dve opcije: ili da se u potpunosti pokori i povinuje Đilasu i njegovom pokrovitelju ili da politički bude uništen od strane mehanizma koji ovom dvojcu stoji na raspolaganju.