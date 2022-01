DAČIĆ: Ako Vučić ne bude kandidat za predsednika SPS bi promenilo odluku o podršci

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da SPS isključivo može da podrži aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića kao predsedničkog kandidata na narednim izborima, i da bi ukoliko on to ne bude, to promenilo njihovu odluku.

"Smatramo (u SPS-u) da samo Vučića možemo da podržimo (za predsedničkog kandidata), mi uopšte nismo razmatrali mogućnost da se neko drugi kandiduje. To bi onda promenilo naš odnos prema tome, mi onda ne bismo mogli to tako da prihvatimo nego bismo imali svog kandidata", rekao je Dačić za Prvu televiziju.

On je kazao da je pristalica toga da i na parlamentarne izbore izadju sa SNS-om, navodeći da je to i lakše za kampanju, ali da su sva istraživanja pokazala da birači pozivnije reaguju na odvojene liste.

"Tako ćemo dobiti značajniji deo birača", rekao je Dačić i dodao da SPS deset godina saradjuje sa SNS-om i da smatra da ne postoji koalicija u istoriji Srbije koja ima toliko dugu saradnju.

Dačić je u subotu nakon sastanka sa predstavnicima SNS izjavio da će SPS i SNS odvojeno izaći na parlamentarne i lokalne izbore, ali da će imati zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima i da se nada da će to ponovo biti Aleksandar Vučić.

(Kurir.rs/Beta)