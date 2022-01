VUČIĆ I DAČIĆ PRELOMIĆE DO SUBOTE HOĆE LI ZAJEDNO! Đilas i Jeremić još ratuju zbog kandidata. Ko još računa na ulazak u parlament?

Dva meseca pre parlamentarnih, predsedničkih i beogradskih izbora politički akteri su i dalje u fazi kada se stvari o kandidatima, koalicijama i listama tek definišu. Brojna prestrojavanja i pakovanje stranaka u različite formacije za svaki nivo izbora učinili su srpsku političku scenu prilično dinamičnom, a još više uzbuđenja očekuje se kada svi učesnici otkriju svoje karte i tako osvetle ceo asortiman izborne ponude s kojom će pred birače 3. aprila.

Nedoumice

Iako svi u vladajućoj koaliciji očekuju da lider naprednjaka Aleksandar Vučić uđe u trku za novi predsednički mandat, SNS će detalje svog izbornog nastupa definisati u narednim danima. Sasvim je izvesno da naprednjaci neće menjati partnere, ali je glavna nedoumica da li će na listi SNS za parlamentarne izbore prvi put biti socijalista ili će, najverovatnije, poslednja istraživanja javnog mnenja ipak potvrditi da posebna lista SPS-JS donosi u zbiru više glasova, a samim tim i poslaničkih mandata za vladajuću većinu. Lider SPS Ivica Dačić juče je rekao da će sastanak ove dve stranke biti održan do kraja nedelje, a kako saznajemo, dvojica lidera bi sastanak trebalo da održe u subotu. SPS ni ovoga puta neće imati svog predsedničkog kandidata, već je, kao i svi iz vladajuće koalicije, najavio podršku Vučiću.

Znatno burnija atmosfera vlada u opozicionom taboru, pogotovo u bloku koji predvode Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Atmosfera se usijala posle Đilasovog poteza da isprovocira Jeremića i za predsedničkog kandidata istakne Zdravka Ponoša, dojučerašnjeg funkcionera Narodne stranke, koji je nedavno istupio iz stranačkog vrha baš zbog neslaganja s Jeremićevim načinom odlučivanja. S druge strane, Jeremić i dalje gura svog pulena Miroslava Aleksića za zajedničkog kandidata, ali Đilasovi poslednji javni nastupi govore da su šanse da se predomisli izuzetno male. Dogovor koalicije je da potpredsednica SSP Marinika Tepić bude nosilac liste na parlamentarnim izborima, a za gradonačelnika najavljuju nestranačku ličnost.

Povratak političara

Za ove izbore formirana je i nova opoziciona koalicija Moramo, koja predstavlja dogovor pokreta Ne davimo Beograd, Ekološkog ustanka i platforme Akcija. Njihov nosilac liste za parlamentarne izbore biće Nebojša Zelenović, prvi na listi biće Aleksandar Jovanović Ćuta, a Dobrica Veselinović predvodiće ih na beogradskim izborima. Iz ovog saveza poručuju da su i dalje spremni da podrže jednog opozicionog kandidata za predsednika, ali kažu i da se u vezi s Ponošem niko nije konsultovao s njima.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za Kurir da sve ide u pravcu da će Ponoš biti zajednički kandidat ovog bloka opozicije i da je jedina dilema da li će on biti prihvatljiv i za koaliciju Moramo, koja je zamerila što nije upitana za takvu opciju.

- U Ponoševoj kandidaturi nema suštinskog iznenađenja, jer je SSP poslao poruku da je ključni igrač u ovoj koaliciji, što potvrđuju i istraživanja. Ovo neće izazvati potrese, ali ne zato što su u Jeremićevoj stranci zadovoljni Đilasovim potezom, već zato što moraju da budu pragmatični i izbegnu scenario po kom bi bili percipirani kao razbijači opozicionog zajedništva. I u vladajućoj koaliciji glavnu reč prirodno vodi SNS kao ubedljivo najjača karika i on će o zajedničkoj listi sa SPS odlučivati pragmatično. Ideja zajedničke liste je da se izborna ponuda raširi, ali ako istraživanja pokažu da dve odvojene liste vladajućoj garnituri donose veću snagu u parlamentu, tako će i nastupiti. Za SPS je sigurno prihvatljivija zajednička lista, jer postoji rizik da u suprotnom stranka ostvari lošiji rezultat i tako obori sebi koalicioni potencijal u budućnosti - objašnjava Klačar.

On napominje da je jedna od glavnih odlika predstojećih izbora to što se na scenu vraćaju političari i da se odustaje od koncepta nestranačkih ličnosti. Kako kaže, to je dobra vest, jer je ulazak vanstranačkih ličnosti bio odraz krize političkog i stranačkog života.

Stari i novi igrači Šešelj se premišlja, Boško već na zaletištu foto: Nebojša Mandić, Marina Lopičić Lider radikala Vojislav Šešelj najavio da će krajem januara ili početkom februara odlučiti o kandidatu za predsednika Srbije, uz opasku da bi on ovog puta izbegao da se kandiduje. Predsednik SDS Boris Tadić najavljuje svoju kandidaturu, a za parlamentarne izbore je izvesno da će ići zajedno s Novom strankom. DSS i Pokret obnove kraljevine Srbije formirali su sa još nekim udruženjima koaliciju NADA za sve nivoe izbora, a lider DSS Miloš Jovanović je kandidat za predsednika. U predsedničku trku ušao je i član Skupštine Slobodne Srbije Srđan Škoro, kao i lider Dveri Boško Obradović, koji na svim izborima predvodi takozvani patriotski blok. Dosta je bilo, Zdrava Srbija i Živim za Srbiju najavili su zajednički nastup na parlamentarnim izborima na zajedničkoj listi Suverenisti.

Plan SNS za Beograd Šapić kandidat za gradonačelnika foto: Beoinfo Potpredsednik Glavnog odbora SNS Aleksandar Šapić potvrdio je juče da će biti nosilac izborne liste SNS za Beograd i da će se kandidovati za gradonačelnika glavnog grada. On je najavio da će 11. februara biti održan GO SNS, na kom bi trebalo da budu usvojene i republička i gradska lista, i da će 14. ili 15. februara biti raspisani izbori. Predsednik opštine Novi Beograd podsetio je da se 2018. kandidovao za funkciju gradonačelnika i da bi mu bila čast da se opet nađe u trci. - To je čast, ali i obaveza. Ja sam čovek sa obe noge na zemlji i u ovom poslu sam poprilično dugo. Ispred nas je važan period u kom treba Beograđanima predstaviti razvojne planove za glavni grad - izjavio je Šapić za televiziju Pink.

