PROFESOR ZEC ODBIO ĐILASA I OTKRIO: U pola 12 me zovu da im budem poslanik! NISAM JA UDAVAČA koja će se udati po svaku cenu!

Miodrag Zec, ekonomista i profesor, gostujući u emisiji "Novi dan" na tv N1, otkrio je kako su iz kolaicije koju predvodi SSP Dragana Đialas hteli da ga prvole da bude na njihovoj listi. On je ispričao da su ga zvali u ponoć da se kandiduje.

- Ljudi me pitaju zašto sam prihvatio kandidaturu a sada neću! Neću da se shvati da sam ja mlada koja se nećka, meni brak nije ni nuđen, a nisam ni zaljubljen. U pola 12 me zovu sad da im budem poslanik. Pa nisam ja udavača koja će se udati po svaku cenu - naglasio je on.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, stranke okupljene oko SSP Dragan Đialsa, posle žestokih previranja, saglasilre su se da podrže Zdravka Ponoša kao kandidata za predsednika, a prethodno su naručili istraživanja rejtinga potencijalnih takmaca u izbornoj trci. Kako je obelodanio Đorđe Vukadinović iz Nove srpske politoičke misli, koji je i radio istraživanja, profesor Zec, ali i advokat Božo Prelević i bivši guverner NBS Dejan Šoškić imali su bolji rejting od Ponoša.