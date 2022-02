DARIJA JE OTKRILA NOVOG DEČKA, ZNAMO I ZORANINOG: Evo ko su emotivni partneri ostalih članica Vlade. Neke ih skrivaju od javnosti

Ministarka za rad i socijalnu politiku Darija Kisić Tepavčević pojavila se u javnosti sa svojim novim dečkom, Draganom Karadžićem, glavnim i odgovornim urednikom B92. Svoje emotivne partnere ne skrivaju ni ministarke Zorana Mihajlović, Marija Obradović, Tatjana Matić, kao i premijerka Ana Brnabić, dok ostatak dama srpske vlade ne voli da eksponira emotivni život, pa ukoliko i imaju partnere, gotovo ih nikad nismo videli u javnosti.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović dugo godina je već u vezi sa Ivanom Bojovićem sa kojim neretko objavljuje fotografije na društvenim mrežama. Njih dvoje su već duže od 15 godina zajedno, a kako je jednom prilikom ispričala, ne razmišljaju o braku.

foto: Printskrin/Instagram/marija_obradovickv

- Svako ima jedan brak iza sebe, videli smo kako izgleda i nismo hteli papirologiju. A sve je isto kao da smo u braku. Ne mogu da ga nazovem mužem kad nismo venčani. Ljuti se kad kažem dečko: "Ti imaš 45, ja 48. Sramota je da budem dečko u tim godinama" - ispričala je svojevremeno ministarka kroz osmeh.

Otkrila je i da njenom partneru ne smeta što je često odsutna od kuće zbog posla.

foto: Printskrin/Instagram/marija_obradovickv

- Neko ga je pitao: "Kako dozvoljavaš da ona nije toliko kod kuće?" Znate, srpska priča. A Ivan mu je odgovorio: "Kad vidim koliko je ona zadovoljna kad dođe s posla i napravi nešto od rezultata, ja stvarno nemam srca da joj branim da ide, bude tamo i bavi se svojim poslom." Šta sad, glupo je i tražiti da se promenim. Ali i ja sam njemu podrška za njegov posao - rekla je Obradović.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović takođe je u dugoj vezi, a partnera rado i često pokazuje javnosti. Naime, partner Zorane Mihajlović, biznismen Vladimir Atanacković, zapravo je, kako je ispričala, njena prva ljubav i momak sa kojim je romansu otpočela tokom srednjoškolskih dana.

foto: Printskrin/Instagram/zorana_dpm

- Ada je moja prva ljubav, koja traje evo već preko 27 godina. Imali smo period kada smo bili razdvojeni, živeli smo odvojene živote i probali nešto novo. A onda smo se ponovo našli i shvatili da je to je to. Možda je baš to razlog našeg opstanka, to što smo se sada kao zreli ljudi sreli i što znamo šta hoćemo - iskrena je bila ministarka u jednom intervjuu.

foto: Printskrin/Instagram/zorana_dpm

Ona je tada otkrila i da je oduševljena što njen sin Dragan i Vladimir imaju divan, skladan odnos.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić u braku je i ima dvoje dece, a povremeno objavljuje fotografije kako sa dvojicom sinova, tako i sa suprugom. Njih dvoje u braku su više od 16 godina.

- Pre toga smo tri godine živeli zajedno. Moj suprug nema veze sa politikom, on je čovek iz privatnog sektora. Upoznali smo se na konkursu za posao. Jedan naš zajednički prijatelj često kaže mom suprugu: "Našao si ženu preko oglasa" - ispričala je jednom prilikom ministarka.

foto: Printskrin/Instagram/tatjanamatic.official

Na svom Instagram nalogu voli da objavljuje porodične slike na kojima se vidi da su srećna porodica.

Premijerka Ana Brnabić dugo godina je u zajednici sa partnerkom Milicom Đurđić, doktorkom koja je 2019. godine rodila dečaka Igora.

foto: Ana Paunković

foto: Damir Dervišagić

Istovremeno, premijerka je i prva žena, ali i prva gej osoba na položaju predsednice vlade Srbije, na kojoj se nalazi od juna 2017. godine. Premijerka se često na javnim događajima pojavljuje upravo u društvu partnerke, a neretko objavljuje i zajedničke fotografije.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević ne govori puno o emotivnom životu, ali takođe nema problem da se na pojedinim javnim događajima pojavi u prisustvu dečka. Ona je naime od nedavno u emotivnoj vezi sa glavnim i odgovornim urednikom televizije "B92", Draganom Karadžićem.

Ministarka je ranije bila u braku sa Vladimirom Tepavčevićem, sa kojim ima ćerku Tinu.

S druge strane, ministarka privrede Anđelka Atanasković ne krije da je u skladnom braku, ima dvoje dece i dve unuke. No, porodične fotografije ne daje "na tacni" javnosti.

Ni ministarka pravde Maja Popović ne voli da eksponira privatni život. O njemu se može samo šturo saznati iz njene zvanične biografije, da je udata i majka dvoje maloletne dece.

Ne eksponiraju emotivne živote ni ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, koja je u braku i ima četvoro dece, ali ni ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministarka kulture Maja Gojković i Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, čiji emotivni statusi nisu poznati javnosti.

Kurir.rs/ Foto/Source:Kurir, Shutterstock