DIPLOMATA ZORAN MILIVOJEVIĆ TVRDI: Kosovsko pitanje može da bude vraćeno pod okrilje SB UN ako ne bude napretka pod patronatom EU!

Rešavanje kosovskog pitanja moglo bi da bude vraćeno pod okrilje UN. Do ovakvog scenarija može da dođe ukoliko ne bude nikakvog napretka u pregovorima pod okriljem EU i ukoliko predstavnik UN na KiM, odnosno Umnika, o tome, u svom izveštaju, obavesti Savet bezbednosti (SB) UN na sednici posvećenoj ovom pitanju. Ovo objašnjava diplomata Zoran Milivojević koji kaže da ukoliko nema nikakvih pregovora, rešavanje kosovskog pitanja se vraća kod onoga ko je nadležan, a to je SB UN kao organ, a pravni osnov je Rezolucija 12 44.

- Ukoliko ovi pregovori pod okriljem EU ne daju rezultat nezavisno od volje strana, stvar se vraća u nadležnost SB i ostaje zamrznuti konflikt ili nešto drugo, ali se vraća tamo, jer je formalno-pravno Kosovo pod mandatom SB UN. Na Kosovu i Metohiji su trupe i mehanizmi kao što je Unmik. Ako nema nikakvih pregovora, rešavanje kosovskog pitanja se vraća kod onoga ko je nadležan, a to je SB UN kao organ, a pravni osnov je Rezolucija 12 44 - objašnjava Milivojević dodajući da redstavnik Ujedinjenih nacija (Unmika) koji se nalazi na Kosovu i Metohiji na prvom zasedanju SB na temu Kosova i Metohije u svom izveštaju može da izvesti da nema napretka u dijalogu i da o tome obavesti SB UN i predloži da SB počne aktivno da razmatra tu stvar.

- U tom slučaju rezolucija Generalne skupštine UN koja je dala mandat EU da posreduje u dijalogu, prestaje da važi, jer ta rezolucija je doneta u Generalnoj skupština, a SB je stariji organ u toj hijerarhiji - ističe Milivojević podvlačeći da stvari tako stoje u teoriji, ali da je u praksi sve malo drugačije.

- Zapadu to neće odgovarati, jer bi to značilo ulazak Rusije i Kine u priču i stoga će odugovlačiti ceo proces time što će govoriti - evo, ima sastanaka, biće dogovora. Na prvom mestu im je ucena sa evropskom perspektivom Srbije, a dokle će to tako biti - videćemo - naglašava Milivojević i dodaje da o nekim novim modelima ZSO nema šta da se pregovara.

- To pitanje je jasno definisano i dogovoreno i njegovo otvaranje je za Srbiju neprihvatljivo, jer bez toga nema ni dijaloga ni normalizacije odnosa. Za Srbiju je to alfa i omega - zaključuje Milivojević.