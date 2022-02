NIKAKVA RAZMENA TERITORIJA NA KIM NE DOLAZI U OBZIR: Stručnjaci saglasni da je to loša ideja! OVA STVAR BI MOGLA DA BUDE REŠENJE

Među nekim albanskim političarima ponovo se aktuelizovala ideja takozvane "razmene teritorija", međutim, kako ističu današnji gosti Jutarnjeg programa Kurir televizije Miloš Garić, odgovorni urednik portala Kosovo online i advokat Goran Petronijević, ta ideja ne neprihvatljiva i neshvatljiva.

- Očigledno da je Priština u nepovoljnom položaju u ovom trenutku, oni sprečavaju dijalog i normalizaciju odnosa. Ovde se ne govori o dijalogu da Srbija treba da prizna Kosovo, to je nametnuta priča iz Prištine. Tu temu nameću Aljbin Kurti i Vjosa Osmani i Albanci. Jasno je da mi možemo samo da im kažemo da se o tome neće govoriti. Priču o razmeni teritorija, koju opet albanski političari nameću, iako su tvrdo bili prtiv toga, a zašto sada Albanci govore o razmeni teritorija. Razmena teritorija ne postoji kao pojam , jer ne možemo mi da menjamo naše za naše. To su neozbiljne stvari. To ne dolazi u obzir. - Miloš Garić, odgovorni urednik portala Kosovo online.

Garić dodaje i da je Beograd spreman za dijalog, ali da treba da vidimo da li immao sa kim da razgovaramo.

- Beograd je spreman za dijalog. Ali, hajde da vidimo da li imamo sa kim da razgovaramo - dodao je Garić.

Advokat Goran Petronijević, takođe, smatra da je ideja razmena teritorija neshvatljiva, kao i da ne veruje ovim pregovaračima.

- Albanci suštinu formiranja Zajednice srpskih opština ne žele. Ova njihova parola koji oni pričaju "Mi ne želimo drugu Republiku Srpsku" je samo pokušavanje da preko ovog dela međunarodne zajednice, i ovih pregovarača omekšaju našu stranu i relativizuju ovlašćenja koja bi Zajednica srpskih opština imala po Briselskom sporazumu - rekao je advokat Goran Petronijević.

Petronijević je u Jutarnjem programu Kurir televizije objasnio i kako funkcioniše takozvana "buldožer demokratija". On dodaje i da bi rešenje moglo da bude i govori se o relativnom kompromisu ustupanja većem stepenu autonomije jednom delu teritorije.

- Ovim pregovaračima ne verujem. Moje iskustvo do sada, pogotovo sa Lajčakom, gde god se on pojavio mi nismo dobro prošli. On predstavlja onu finu varijantu diplomate, koji na jedan perfidan način može da vam napravi štetu, za razliku od pregovarača koji dolaze sa američke strane, koji predstavljaju oličenje te nihove neoliberaln--globalističke varijante, takozvane "buldožer diplomatije", setirte se Holbruka, pa nadalje. Sada mislim da postoji saglasje između EU i američke strane. Lično mislim da ovo pominjanje razmene teritorije je neshvatljivo, ali može da se govori o relativnom kompromisu ustupanja većem stepenu autonomije jednom delu teritorije - rekao je advokat Petronijević.

