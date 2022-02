SAD JE SVIMA JASNO: Procurela navodna prepiska između članova URA u kojoj se postavlja jedini zadatak da BEČIĆ MORA PASTI!

Pokret URA Dritana Abazovića zadao je sebi zadatak da predsednik crnogorskog parlamenta Aleksa Bečić mora pasti ili je sve propalo. Takve poruke se kriju u navodnoj prepisci na Viber grupi pokreta URA, koja je procurila u javnost i masovno se širi na društvenim mrežama.

Reč je o fotografijama koje beleže ovu prepisku i u kojoj navodno potpredsednik URA Miloš Konatar, inače šef posalnika koalicije Crno na belo, objašnjava zašto Bečić mora da padne.

- Ako Bečić ostane na čelu skupštine, nema manjinske vlade i mi smo izgubili. To je to... Ja sam spreman da u svakom trenutku preuzmem odgovornost za to... Prosto je, od prvog marta samo predsednik skupštine može zakazati sednicu i niko više... I tu bi bila opstrukcija za normalan rad Vlade - napisao je navodno Konatar.

Za sada nema potvrde da je reč o originalnoj prepisci, ali u njenu autentičnost veruju mnogi korisnici društvenih mreža, među njima i poslanik Bečićeve Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović koji ju je objavio uz poruku da su iz URE "pobednici takmičenja u količini načina da se kaže 'dogovorili smo se sa bivšim režimom'". Bogdanović kaže da je URA zapravo poručuje "DPS ne može u vladu, ali može da nam je napravi".

- Sad je već svima jasno - zaključio je on.

Ova navodna prepiska pojavila se na društvenim mrežama svega nekoliko sati pred odlučujuću sednicu parlamenta Crne Gore na kojoj će se odlučivati o smeni predsednika skupštine Alekse Bečića.

Podsetimo, URA je uspela da izglasa smenu vlade Zdravka Krivokapića zahvaljujući glasovima DPS Mila Đukanovića.

Kurir.rs