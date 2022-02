ZA SUTRA ZAKAZANA VANREDNA SEDNICA PARLAMENTA CG: Odlučivaće se o smeni Alekse Bečića

U obrazloženju predloga se navodi da parlament za vreme mandata Becica nije bio mesto suštinskog politickog dijaloga, zbog čega nije uspela da ostvari jednu od svojih osnovnih funkcija i dovede do ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

Predlog su dostavili poslanici opozicije, a jedini koji ga nije potpisao je poslanik Albanske liste Genci Nimanbegu.

Demokratski front i Socijalistička narodna partija, koja je, inače, potpisala memorandum sa GP URA Dritana Abazovića o formiranju nove manjinske vlade, saopštili su da neće glasati za opoziv predsednika Skupštine.

Bečićeva Demokratska Crna Gora je saopštila da svako ko sutra na vanrednoj sednici Skupštine glasa za njegovu smenu ili ne učestvuje u glasanju, napravio je dil sa drugom strankom i formirao novu parlamentarnu koaliciju.

Na prvoj vanrednoj sednici parlamenta u ovoj godini bio je predlog za smenu Abazovića sa mesta potpredsednika vlade, ali rasprave nije bilo jer nije izglasan dnevni red.

Na drugoj sednici, takođe zbog neizglasavanja dnevnog reda, nije bilo rasprave o predlogu premijera Zdravka Krivokapića za vraćanje poslaničkih mandata narodu, odnosno skraćenje mandata Skupštini.

Na trećoj je izglasano nepoverenje Krivokapićevoj vladi. Aktuelna 42. crnogorska vlada pala je nakon samo 14 meseci od njenog formiranja. Nepoverenje Krivokapićevoj vladi izglasala su četiri poslanika Abazovićeve koalicije Crno na bijelo i opozicija, dok su salu uoči glasanja napusti poslanici Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene.

Stav većine stranaka aktuelne parlamentarne većine smatra da je izlaz iz krize nakon pada vlade, isključivo formiranje nove vlade unutar parlamentarne većine i partija predstavnika manjinskih naroda.

A, ako dogovora ne bude da se ide na vanredne parlamentarne izbore.

Svaki dogovor o formiranju nove vlade uz podršku Ðukanovićevog DPS je za njih neprihvatljiv i smatraće se, kažu, da je dogovor o formiranju vlade koalicije Crno na bijelo i DPS-a, odnosno Abazovića i Ðukanovića, bio ranije dogovoren.

U međuvremenu, funkcioner URA, Zoran Mikić rekao je da će o glasanju za ili protiv smene Bečića odlučiti nakon sutrašnjih konsultacija.

Za smenu Bečića potreban je najmanje 41 glas, što znači bi za to morao da glasa i neko iz vlasti.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je na opštinskoj izbornoj konferenciji u Nikšiću ponovio stav da za njegovu Demokratsku narodnu partiju i DF nije prihvatljiv nikakav koalicioni aranžman, niti saradnja s DPS-om i da očekuje da će i ostali subjekti parlamentarne većine zauzeti identičan stav.

Inače, Knežević je u svom obraćanju u Skupštini Crne Gore u petak, na temu izglasavanja nepoverenja Krivokapićevoj vladi, poručio da će, ako nova parlamentarna većina bude napravljena sa Ðukanovićevim DPS-om, Demokratski front pozvati građane na proteste, zbog nepoštovanja izborne volje građana.

Kako će se razvijati politička situacija u Crnoj Gori narednih dana teško je predvideti, smatraju lideri pojedinih strana parlamentarne većine, što je potvrdio i predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je ocenio da je ona u ovom trenutku "haotična i da nikome nije jasno šta se dešava".

- Ako se formira manjinska vlada glasovima DPS-a, to će sigurno izazvati ozbiljnu destabilizaciju u Crnoj Gori, jer je došlo do prekrajanja izborne volje građana, do izdaje, do političkog inženjeringa - rekao je Medojević i istakao:

Ako bude došlo do ovakve izdaje, jedino što nam stoji na raspolaganju jesu organizacije protesta, demonstracije, i sve one legitimne metode brobe kako u parlamentu tako i na ulici".

