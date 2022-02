DRUGI KORAK: Abazović posle rušenja Krivokapića odmah kreće u pravljenje nove vlade

Dan nakon bure u parlamentu i pada vlade Zdravka Krivokapića, u Crnoj Gori nastalo je zatišje pred još jedan talas pregrupisavanja i pokušaja da se u najskorijem roku formira nova vlada. Iz tabora lidera URA Dritana Abazovića, koji je bio glavni organizator izglasavanja nepoverenja vladi, i to uz pomoć glasova opozicionog DPS Mila Ðukanovića, stigle su poruke da razgovori o novoj izvršnoj vlasti počinju - odmah.

Nije apokalipsa

Poslanik koalicije Crno na belo Miloš Konatar nije krio da se zalaže za to da novi premijer bude upravo Abazović.

- Desio se pad vlade i to nije apokalipsa, jer će se izabrati nova. Razgovaraće se sa svima, ali prvo s predstavnicima parlamentarne većine. URA se ne plaši izbora, ali pre njih mora biti završena sveobuhvatna izborna reforma. Nadam se da će se do kraja iduće sedmice napraviti značajan korak ka formiranju vlade - izjavio je on.

Šef crnogorskog parlamenta i lider Demokrata Aleksa Bečić poručio je da je sve jasno kad vatromete ispaljuju oni koji su pobeđeni na izborima 30. avgusta 2020.

foto: Youtube prtscr / RTCG

Vladimir Pavićević Milo ide u političku penziju Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević rekao je da je ključno to što Milo Ðukanović, posle ovih događaja u Crnoj Gori, ide u političku penziju: - Realnost aktuelnih prilika crnogorske politike je zapravo ovakva - podršku Dritanovom manevru rušenja Krivokapićeve vlade DPS bi mogao da plati političkim penzionisanjem Mila Ðukanovića u razumnom roku. To je iz ugla interesa ogromnog broja građana Crne Gore veoma dobra vest. To je najveća istina ovoga što se dešava u Crnoj Gori ovih dana.

foto: Kurir

- Desila su se tri apsurda: da opozicija odbije da podrži skraćenje mandata i da ide na vanredne izbore. Očito je da postoje neke zakulisne radnje. Drugi apsurd je da partija vlasti koja ima najmanje poslanika sruši vladu u kojoj je bila i koncept za koji se zalagala. Treći apsurd je da politička partija na čijoj listi nije bio Krivokapić, a to su Demokrate, bude protiv izglasavanja nepoverenja vladi. Ukoliko dobijemo poziv za razgovore o vladi, prvo od partija koje nas pozovu moramo dobiti čvrste garancije da neće sa DPS - naglasio je Bečić, koji smatra da je „rešenje, ako će da se poštuje volja građana, unutar partija većine i manjinskih, ili u izborima“.

Iz Demokratskog fronta, čiji poslanici nisu prisustvovali glasanju, juče se nisu izjašnjavali o narednim koracima, dok je iz DPS poručeno da je vlada pala zasluženo. Poslanik DPS i bivši premijer Duško Marković rekao je da „izglasavanjem nepoverenja Krivokapićevoj vladi zaustavljamo nezapamćenu eroziju države, njenog demokratskog i građanskog bića i prekidamo njenu međunarodnu kompromitaciju“.

Evropska komisija Nova vlada bez odlaganja Evropska komisija očekuje da će nova vlada Crne Gore biti formirana bez nepotrebnog odlaganja. Briselski zvaničnici pozivaju sve političke partije u Crnoj Gori da se fokusiraju i rade zajedno na podsticanju reformi u vezi sa EU, u konstruktivnom duhu i u interesu građana Crne Gore. - Formiranje nove vlade je odgovornost političkih aktera Crne Gore. Verujemo da će se ovo dogoditi bez nepotrebnog odlaganja. EU očekuje od bilo koje vlade u Crnoj Gori da odgovori na očekivanja građana da napreduju u procesu pristupanja EU - navela je portparolka EK Ana Pisonero Ernandez u pisanoj izjavi.

foto: Profimedia

Kako se glasalo

- Danas smo dobili novu priliku koju ne sme propustiti evropska, građanska i antifašistička politička svest. Pozivam da se okupimo oko ubrzane evropeizacije, revitalizacije institucija i hitnog ekonomskog i društvenog oporavka - poručio je Marković na Tviteru.

Inače, za pad vlade glasala su 43 poslanika opozicije i poslaničkog kluba Crno na belo Dritana Abazovića, to jest Krivokapić je srušen glasovima DPS, SD, SDP, BS, LP, DP, Albanske lige i Abazovićevog pokreta URA. Protiv je bilo svega 11 poslanika, i to iz redova Demokrata, Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore. Poslanici Demokratskog fronta, SNP i PZP nisu prisustvovali glasanju.

Ivana Kljajić