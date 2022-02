KAKO ŠOLAKOV MEHANIZAM VODI NEGATIVNU KAMPANJU PROTIV ĐILASOVE KONKURENCIJE Podvalama udaraju na rivale da podrže svog favorita

Iako predizborna kampanja u Srbiji još uvek nije ni počela, mediji koji čine mehanizam za zaštitu interesa Dragana Šolaka već sada danonoćno rade na eliminaciji svakoga ko bi mogao da se pojavi kao konkurent Draganu Đilasu i njegovim kandidatima. U obračunu sa politički nepodobnima, samozvani nezavisni i profesionalni mediji koriste se svim mogućim manipulacijama i podmetanjima ne libeći se čak i da klikbejt naslovima pošalju poruke potencijalnim glasačima.

Poslednji u nizu onih koji su se našli na udaru Šolakove medijske batine bili su opozicioni predsednički kandidat Srđan Škoro i nesuđeni predsednički kandidat Jeremićeve stranke Miroslav Aleksić.

Da li je Ponoš Sveti Sava ili Đilasov kandidat?

Iskoristivši gostovanje Srđana Škora na TV N1, u prilogu objavljenom na sajtu te medijske kuće došlo je do retko viđene podvale na ovim prostorima. Naslovom priloga na temu Škorovog gostovanja, urednici sajta N1Info.com potpuno su istrgli iz konteksta ono što je ovaj opozicioni aktivista izjavio i njegovoj izjavi dali sasvim drugi smisao.

foto: Printscreen

Nakon što je objasnio zbog čega nije želeo da ide u koaliciju sa Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem, navodeći da nije želeo da bude stranački kandidat jer “te stranke i ti ljudi opterećuju svakog kandidata”, Škoro je doslovce rekao:

"Zdravko Ponoš da je Sveti Sava, sa tim opterećenjem nema nikakvu šansu, imate teret, ljude koji su omrznuti u javnosti, kad vidite tu listu, kažete on je Đilasov predsednik".

Iako je bilo kristalno jasno šta je gost hteo da kaže, to uredništvu Šolakovog sajta nije smetalo da tekst o njegovom gostovanju naslovi sa “Škoro: Izabrao sam pravi put, Ponoš da je Sveti Sava – nema nikakvu šansu”.

Iako je iz same izjave jasno da je kao otežavajući faktor za Ponoševu kandidaturu Škoro vidi to što iza njega stoje Đilas i Jeremić, a ne neki drugi razlozi na koje bi verni čitaoci N1 nakon višegodišnje indoktrinacije mogli da pomisle, u naslovu je to vešto sakriveno. Ovakvim drastičnim falsifikovanjem izjave svog sagovornika, uredništvo N1 očigledno je htelo protivkandidata Đilasove koalicije da prikaže kao neozbiljnog čoveka koji zbija šale i na neprimeren način se podsmeva Ponošu.

Ovakav metod falsifikovanja činjenica i proizvodnje klikbejt naslova koji ne odgovara tekstu, predstavlja primer drastičnog i svesnog kršenja profesionalnih normi i standarda što N1 redovno spočitava drugim medijima.

Danasove podvale

Na istom zadatku i očigledno osmišljenom iz iste kuhinje, možda čak i u loži Sautemptona, dnevni list Danas je postupio prema razočaranom Đilasovom koalicionom partneru čiju je kandidaturu lider Multikom stranke blokirao. U pitanju je potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić koga prati nesrećna okolnost da ima isto ime i prezime sa istoimenim optuženikom za seksualno napastvovanje polaznica njegove glumačke akademije.

foto: Printscreen

Kako se “namestilo” da istog dana Miroslav Aleksić na suđenju iznosi svoju odbranu i da funkcioner Jeremićevih narodnjaka da izjavu za Danas, tu “koincidenciju” vešto je iskoristilo uredništvo lista Danas kako bi Aleksiću političaru poslao poruku između redova.

Tako je na naslovnoj strani vikend izdanja ovog Šolakovog lista osvanuo veliki naslov “Sramno je što Aleksić nema trunku kajanja”, da bi tik uz taj naslov, koji se odnosio na optuženog učitelja glume, stajala slika Miroslava Aleksića političara koji je za list Danas poručio da će opozicija pobediti u Beogradu.

Kako navedene “slučajnosti” iz dana u dan pune stupce medija u Šolakovom vlasništvu, sve očiglednije postaje da je to zapravo deo uređivačke politike kojom se upravlja iz jednog centra što je modus operandi mehanizma za zaštitu interesa vlasnika Junajted grupe. Baš kao što nimalo slučajno nije da su Dragan Đilas, njegova Multikom stranka i njeni kanidati potpuno očekivan izbor mehanizma kome i sami pripadaju.

Šta je Šolakov mehanizam

Mehanizam za zaštitu interesa i obračun sa konkurencijom Dragana Šolaka čine političari, mediji i nevladine organiazcije koji se nalaze pod kontrolom ovog kontroverznog srpskog milijardera. Cilj formiranja tog mehanizma čije je delovanje Kurir otkrio jeste da se Šolaku ukloni sa puta svako ko predstavlja smetnju njegovim kompanijama u ostvarivanju ekstraprofita, za šta se koriste sredstva pritisaka i satanizacije od strane medija koji pripadaju ovoj grupi.

Kurir.rs