ŠAPIĆ: Da se ja pitam, desetostruko bih olakšao način dobijanja srpskog državljanstva za ljude iz RS

Nosilac liste Srpske napredne stranke (SNS) za beogradske izbore Aleksandar Šapić izjavio je danas povodom navoda o prijavama prebivališta građana iz Republike Srpske u Beogradu, da "ne zna šta je sporno u tome što država Srbija pokušava da izađe u susret ljudima koji žele da budu građani Srbije".

"Da se ja pitam, a ne pitam se, desetostruko bih olakšao način dobijanja srpskog državljanstva za ljude iz Republike Srpske", kazao je Šapić za TV B92, komentarišući navode dela opozicije o masovnom prijavljivanju prebivališta građna iz RS u Beogradu kako bi na izborima podržali SNS.

Šapić je rekao da bi za njega u slučaju pobede na izborima sve osim mesta gradonačelni bilo prevara, jer će on kao nosilac liste SNS-a najviše biti u kontaktu s građanima i pred Beograđane izlaziti "sa stvarima" za koje će im tražiti poverenje, i da zato smatra da bi bilo izuzetno nefer da se nakon toga pojavi neko drugi.

Govoreći o planovima za Beograd, Šapić je naglasio da je neophodno da se Stari savski most sruši da bi bilo moguće da se izgradi tunel koji bi išao od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, ali da bi delovi mosta mogli da budu sačuvani kao eksponat, kao i da bi bio izgrađen novi most.

"Slušao sam i ideje o prebacivanju u park. To je gvožđurija koja zaista ničemu ne služi. Ona ima za nas emotivno istorijsko značenje, ali nema kulturnu vrednost. Ima istorijsko značenje zato što je u tom periodu taj most bio jedini most koji je ostao u gradu Beogradu i to treba videti sa istoričarima na koji način ćemo to da obeležimo", kazao je on.

Šapić, koji je 10 godina bio predsednik opštine Novi Beograd, izjavio je da bi kao gradonačelnik za Novobeograđane "mogao da uradi najmanje 100 puta više", objašnjavajući zašto kao predsednik opštine nije mogao da ukloni splavove sa Savskog nasipa.

"Možda zvuči apsurdno, ali naš statut grada i zakon je takav. To Savsko šetalište, mislim da mora da se uvede standardizacija, da mora da se zna koja vrsta splavova je tamo, da ne može u naseljenom delu gde živi blizu 100.000 ljudi da se čuje muzika i da svira do kasno", kazao je Šapić.

Naveo je i da je potrebno da tamo budu splavovi da bi ljudi koji šetaju mogli da popiju kafu, ali ne u ovoj meri kao što ih ima danas i da je neophodno definisati dimenzije i razmak između splavova, i legalizaciju priključaka za vodu i struju.

(Kurir.rs/Beta)