PROVRI VODA, STAVIŠ MAKARONE! Predsednik otkrio šta sve ume da spremi u kuhinji! Ispričao i kako je zbog devojke bežao iz kasarne

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao je jutros u TV gostovanju uživo da trenutno nema vremena ni za kakvo spremanje u kuhinji ali da je ranije umeo i da napravi ponešto.

- Provri voda, staviš makarone... Pa dodam pesto ili arabijatu... Ili pica, kupim onu gotovu koru pa natrpam odozgo što volimo... Eto, to i palačinke, to samo umem da napravim - rekao je predsednik prethodno ispričavši kako je u vojsci, a tad mu je bilo 18, zaljubljen bežao preko ograde iz kasarne zbog devojke.

U okviru njegovog jutrošnjeg gostovanja na TV Pink prikazan je i prilog u kom je govorio Srđan Mitrović, drug iz vojske.

foto: screenshot Pink tv

- Šest meseci je dug period. Sve te uspomene iz vojske su izuzetno drage. I kada se sretnete sa nekim od prijatelja, uvek bude lepih uspomena i priče. Mi smo se videli svakog jutra na podeli zadataka, dok se na kraju dana sumiralo urađeno. On je bio četni starešina, vodio je evidenciju o dešavanjima na aerodromu. Vojničkih ljubavi je bilo. Ja imam svoju priču, a što se predsednika tiče čuo sam da je zbog jedne cure radio nedozvoljene stvari u vojsci, da je preskako ogradu, odlazio u grad. Ja sam ga pitao, a on je rekao: "Mitroviću, to je među nama" - prisetio se Mitrović.

Posle mnogo godina Mitrović i Vučić su se ponovo sreli, na aerodromu u Nišu.

- Ja sam pitao da li mogu da se sretnem sa njim, i on je prihvatio. Bilo je vrlo lepo, i drago mi je što je ostao isti onaj čovek kog sam poznavao u Sarajevu. Izuzetno mi je drago što sam sreo druga iz vojske, a san svakog vojnika je da sretne vrhovnog komandanta - rekao je drug iz vojske predsednika Vučića.

Predsednik je priznao da je tačno da je iz kasarne bežao zbog ljubavi.

- Mislim da sam među rekorderima po bežanju. Sa sve čiizmama i opremom bežao sam preko ograde, pa onda preko reke... nekad sam bio mokar i do butina - priznao je predsednik.

