VUČIĆ LISTU SNS I KOALICIONIH PARTNERA POTPISUJE DANAS U BORČI: Važni mu ljudi koje predstavnici lažne elite preziru i ponižavaju

Kako saznajemo, Aleksandar Vučić večeras potpisuje listu SNS i koalicionih partnera za republiku i Grad u Borči kako bi pokazao koliko su mu važni ljudi koje predstavnici lažne elite preziru i nipodaštavaju.

Vučić će listu potpisati posle sednice republičke izborne komisije.

Podsetimo, reditelj Goran Marković, koji zdušno podržava opoziciju, i Đilasov kandidat za gradonačelnika Vladeta Janković, nedavno su meštane marinkove Bare i Borče izvređali i ponizili izjavom da bi baš u ta naselja izmestili spomenik Stefanu Nemanji.

Naime, u emisiji "Utisak nedelje", reditelj Goran Marković rekao je da bi se ovaj spomenik mogao premestiti u Marinkovu baru.

- Prvo, kako on izgleda, a onda čemu služi. To nije spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik Aleksandru Vučiću, i njemu je mesto u Marinkovoj bari. A može, recimo, i u Borču - kazao je Marković.

Na to se Vladeta Janković nadovezao rekavši da ne voli "tu statuu" i da je "kičasta".

Iako se Janković pod pritiskom javnosti ubrzo ogradio od reditelja Markovića, veliki deo građana osudio je ovakav stav Markovića i poručio mu da je uvredio sve stanovnike koji ne žive u centru grada.

