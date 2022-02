MISLIM DA JE NA MENE LJUTO 3/4 ČLANOVA SPS: Dačić otkrio kakav neočekivan problem ima sa Filom SVI HOĆE DA BUDU MEĐU 30 NA LISTI

Lider socijalista Ivica Dačić smatra da je tri četvrtine članova SPS ljuto na njega zbog izborne liste i navodi da njihov kandidat za gradonačelnika Beograda Toma Fila ima veliku podršku javnosti.

Dačić tvrdi da opozicija ne predstavlja nikakvu pretnju koaliciji socijalista i naprednjaka na izborima, a rekao je i da je više bio za jednu zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom, ali da su analitičari procenili da je bolje da se izađe na dve odvojene.

- Učestvovao sam 1990. godine na prvim parlamentarnim izborima. Ovo je 31. godina kako se održavaju izbori, naravno, nisu bili svake godine, ali je bilo dosta izbora. Za nas koji smo politički veterani ovo je deo jedne političke rutine. Težak je period utvrđivanja lista. Mislim da je na mene ljuto tri četvrtine SPS-a. Imali smo 32 poslanika. Svi očekuju da budu među prvih 30 na listi. To su slatke muke. Kreće izborna kampanja i veoma sam zadovoljan. Mislim da nikad brže nismo predali listu. Listu smo predali jedno četiri-pet sati nakon Srpske napredne stranke što je za nas jedan veliki entuzijazam. Podneli smo izborne liste za Beograd i za parlament Srbije i 25.000 potpisa za republičke izbore - rekao je Ivica Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Dačić naglašava da je više bio za jednu zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom, ali da su analitičari procenili da je bolje da se izađe na dve.

- Nama predstoji raspisivanje predsedničkih izbora, to ja treba da raspišem, otprilike 2. marta. Predsednička kampanja još nije počela. Mislimo da jedino Aleksandar Vučić može da bude zajednički predsednički kandidat, a ako to ne bude on, onda ćemo mi u SPS-u biti prinuđeni da imamo svog predsedničkog kandidata. Idemo na pobedu Vučića u prvom predsedničkom izbornom krugu. Ja sam više bio za to da imamo jednu listu. Ali procenili smo da ćemo više dobiti ako budemo išli na dve liste. Naš cilj je da dobijemo između 150 i 170 poslanika zajedno - rekao je Dačić.

Lider socijalista je naglasio da kandidat SPS-a za beogradske izbore, poznati srpski advokat Toma Fila, ima veliko poverenje u narodu, ali je istakao i da ima problem jer mu se sada "svaka reč politički gleda".

foto: Kurir Televizija

- Ima mnogo veću podršku javnosti nego svi naši političari. Sada stvarno imam problem kako da ga ubedim da vodi računa, da mu se sada svaka reč gleda, da ne napravi nešto. Ne razume da se svaka reč politički gleda. Malo mi kontrira oko ovih ustavnih promena. Ja mislim da je Toma Fila čovek koji je mnogo učinio za Srbiju, branio je sve naše haške optuženike, patriota je, ugledan i poznati advokat i nema zašto da skuplja političke poene. Ali mu je potrebno malo vežbe - rekao je Dačić.

foto: Kurir televizija

Smatra da opozicija ne predstavlja nikavu pretnju na predstojećim izborima

Što se tiče pojedinih predstavnika opozicije, Dačić navodi da se poseže za vređanjem političkih protivkandidata zato što "nemaju rezultate".

- Kad neko nema rezultata i dela, poseže za vređanjem političkih opnenata. Mislim da je to potpuno pogrešno. I Vučić je rekao da će voditi afirmativnu kampanju. Mislim da je važno da svi iznesemo stavove o najvažnijim temama, da bi ljudi gledali kako će da se opredeljuju - rekao je Dačić.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:39 DAČIĆ POTPISAO ODLUKU O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA: Građani izlaze na birališta 3. aprila