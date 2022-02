STEFANOVIĆ O INTERVJUU ZDRAVKA PONOŠA: Pokazao je da iza njega ne stoji nikakva politika

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović reagovao je danas povodom intervjua predsedničkog kandidata opozicije Zdravka Ponoša, rekavši da je sada svima jasno da iza Ponoša ne stoji nikakva ideja, politika ili suština u rečenicama koje izgovara kao svoj politički program.

- Novi intervju Zdravka Ponoša samo je potvrdio, ako uopšte postoji neko kome nije bilo jasno do sada, da ne postoji bilo kakva ideja, politika ili čak suština u rečenicama koje mesijanski izgovara kao svoj politički program. Znam da bi Ponoš želeo da zaboravimo da je on kandidat Dragana Đilasa, kao i to da predstavlja i Vuka Jeremića i Borka Stefanovića i druge, čije su odluke činjenje i nečinjenje, onda kada su bili apsolutna vlast u zemlji, dovele do smanjivanja suvereniteta Srbije na Kosovu i Metohiji - istakao je Stefanović.

Ministar odbrane kaže da "građani pamte da su baš oni, Đilas, Jeremić, Borko, doneli odluku da se o Kosovu i Metohiji ne odlučuje u UN, gde je Srbija imala bolje izglede, već u EU, gde su najveće države članice zauzele stav o Kosovu i Metohiji koji ne podržava interese Srbije, pa je bilo jasno da će ti pregovori za nas biti veoma teški."

- Pamtimo takozvani kosovski carinski pečat Borka Stefanovića, granice koje su uspostavljali na Jarinju i Brnjaku, kao i hapšenje naroda koji je te lažne prelaze spaljivao. Licemerno je da Ponoš bilo šta zamera Aleksandru Vučiću, pogotovo na ovu temu. Jedino ne mogu da dam ocenu stavova Zdravka Ponoša o tome šta bi on uradio, jer čovek danima uporno pokazuje da su mu sve izjave takve da ne možete da citirate ni jednu rečenicu, pa ni da se setite šta je tačno rekao o bilo čemu. Zdravko Ponoš danas kaže: “Naravno da tu postoji i politička poruka, ja mislim da je tako sam i rekao, da je Kosovo važan element našeg nacionalnog identiteta i da svako ko pretenduje da se ozbiljno bavi pitanjima od nacionalnog značaja mora to i te kako da ima u vidu i da se pozabavi tim, ja sam hteo simbolički da pokažem da je to važno, da obraćam pažnju na to, iako su moji politički stavovi orijentisani ka budućnosti, ja mislim da je to neozbiljno ako se ne vodi računa o trajektoriji, a ta trajektorija je naš nacionalni identitet, Kosovo je svakako jedan od najvažnijih delova tog identiteta”. Takođe, kaže:“To je stvar koja mora da se rešava, nešto što je nataloženo kao problem decenijama ili stolećima ne može da se reši na jednom sastanku i za vreme mandata jednog političara, jedne vlade ili čak jedne generacije. To je stvar koja mora da se rešava inkrementalno ako tako može da se kaže. Svako treba da da doprinos da se ta stvar uradi kako valja. A šta znači dobro, to znači za dobrobit ljudi koji tamo žive pre svega, to su njihovi životi. NJihov život nije presudno određen sa tim kako su završili pregovori u Briselu, koji i ne treba da se završavaju statusnim pitanjima, to se inače ne radi u Briselu." - navodi ministar.

Stefanović kaže da bi ovakav nastup "mogao da očekuje od dece u debatnom klubu sedmog razreda osnovne škole, gde deca pokušavaju da zvuče ozbiljno."

- Od jednog kandidata za predsednika Srbije, makar to bio i Zdravko Ponoš, više je nego neozbiljno da banalnim frazama vređa sve napore koje su uložili naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji, ali i mnogi drugi ljudi koji su u prethodnim godinama mnogo učinili da isprave brljotine koje su, pre svega, ostavili ovi koji ga danas podržavaju i predlažu. Osim fotografisanja na Kosovu i Metohiji, bez naroda naravno, što treba valjda da ubedi Srbiju kako je Ponoš veliki patriota, to vam je kao kad dete nešto ne ume da nacrta, pa mora ispod crteža da napiše šta je to da bi i drugi znali. Ovo govori o tome koliko u njegov patriotizam veruju i on sam, a i građani Srbije. Našem stanovništvu na Kosovu i Metohiji, osim besmislene fraze da su dobre stvari one koje ljudima čine dobro, da je topla voda bolja od hladne, suštinski ne nudi ništa. Kada mu je ovakav odnos prema najvažnijoj, najozbiljnijoj i najtežoj temi za našu zemlju, gotovo da mi je teško da uopšte kažem bilo šta o Ponošu na druge teme - tvrdi on.

Stefanović kaže da smo u ovih nekoliko dana imali prilike da vidimo da su "jedine integracije za koje se on zalaže one sa tajkunskim lobijima, i kada bi on ikada mogao da odlučuje o tome ovom zemljom bi upravljala mala grupa tajkuna, koja bi pokušala da se vrati u vreme kada su se oni bogatili, a građani svakog dana bivali sve siromašniji."

- Jedino, a ujedno najvažnije, što nedostaje Zdravku Ponošu i tajkunima koji ga predlažu, jesu glasovi našeg naroda. Kako je Ponoš krenuo, i kakve rečenice izgovara, uveren sam da će ih do 3. aprila imati još i manje - zaključuje ministar Stefanović.

(Kurir.rs)